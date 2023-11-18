أم ترسم خطة اختطاف ابنها الرضيع.. والسبب صادم وأغرب من الخيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، اتُهمت أم كولومبية بتدبير عملية اختطاف ابنها الصغير مع عدد من شركائها من أجل الحصول على فدية من والد الصبي.

ووفقا لموقع odditycentral، بدأ خبر اختطاف صبي صغير في كاريبي فيردي، جنوب بارانكويلا، كولومبيا، ينتشر كالنار في الهشيم.

ويبدو أن الطفل البالغ من العمر عامين قد تم اختطافه من بين أحضان والدته بينما كانت تسير في الشارع، حيث اقترب شخصان يرتديان خوذة من المرأة على متن دراجات نارية، وقاما بترهيبها ثم هربا مع طفلها.

وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، بدأت باستجواب المرأة حول ما حدث، وأصبح تحديد مكان الطفل هو الأولوية القصوى.

ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن يبلغ أحد الأشخاص عن وجود طفل يناسب وصف ضحية الاختطاف في شقة في منطقة الكاريبي الأخضر.

واقتحم فريق من الشرطة الشقة، ليعثروا على الطفل مع شخص وعند استجوابه، علم الضباط أنه صديق لوالدة الصبي وأنها طلبت منه رعاية الطفل لبضعة أيام، حيث حاولت ابتزاز والده وطلب فدية قدرها 60 مليون بيزو (14700 دولار).

ومن غير الواضح ما إذا كان والدا الصبي لا يزالان معًا وقت عملية الاختطاف، أو ما إذا كانت المرأة طلبت فدية من الأب، فيما أكدت وسائل إعلام كولومبية أن الطفل البالغ من العمر عامين موجود حاليًا في رعاية والده، بينما تنتظر والدته التهم الموجهة إليها في السجن.

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