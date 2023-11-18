فاتن الحلو توجه رسالة جديدة لجمهورها.. ماذا حدث في حالتها الصحية؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الأمل والتشبث بالحياة تسيطر على مدربة الأسود الشهيرة فاتن الحلو، رغم معاناتها مع مرض غامض، إذ قررت العودة لمتابعيها من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعدة منشورات وقصص مصورة «ستوري» تبث فيها روح الأمل والمعافرة، بل وتشير لموعد عمل السيرك الخاص بها رغم تغيبها عنه منذ أكثر من شهر.

فاتن الحلو تبعث رسالة جديدة لجمهورها

ونشرت فاتن الحلو مؤخرًا مقاطع فيديو على أغنيات تبث فيها روح الأمل والتشبث بالحياة دون أن تذكر أزمة مرضها، فضلًا عن عودة إعلانها عن مواعيد السيرك الخاص بها، ومواعيد العروض واستقبال الزوار له، بعد غيبة طويلة بسبب المرض.

تطورات الحالة الصحية لـ فاتن الحلو

وأكدت مدربة الأسود فاتن الحلو لـ«هُن» أنها تعاني خلال الفترة الحالية من تذبذب قياس السكر في الدم: «فجأة يبقى 600 وبعدها 400، وينزل بشكل كبير ويعلى مرة واحدة»، مشيرة إلا إنها تعاني من هذا العرض الذي منع الأطباء حتى الآن من الكشف عن مرضها الأساسي.

وقالت فاتن الحلو: «إنها بصدد الانتقال للمستشفى للمرة الرابعة خلال الأيام القليلة القادمة، للقيام بالمسح الذري والتوصل لمرضها الغامض الذي تعاني منه: معتقدش إنه بسبب دعامات القلب لأني مركباها من سنين، ولكن محدش عارف ولما السكر هيتظبط هنعرف».

وأوضحت مدربة الأسود أنها طلبت من الأطباء السماح لها بالخروج من المستشفى قبل العودة لها مُجددًا: «حابة أقضي الوقت ده مع أحفادي وبناتي دهب وكاميليا، وهما بيراعوني».