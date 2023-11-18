تداول وصفة لعلاج آلام المفاصل في الطقس البارد.. وطبيب يعلق

القاهرة - سمر حسين - صحة

بدأ الطقس في البرودة معلنًا قدوم الشتاء، لكن مع نسمة الهواء الرطبة تزداد معاناة الأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل، ولهذا السبب تداولت المواقع وصفة لعلاج الآلام والتي تعتمد على الأعشاب مثل الحلبة، الكركم، الزنجبيل، وعرق السوس، وهي أعشاب صحية لكن لم يتأكد بعد فعاليتها، بحسب حديث الدكتور محمد فريد مدرس مساعد جراحة العظام لـ«هن».

وصفة لعلاج آلام المفاصل في الطقس البارد

تداولت المواقع وصفة طبيعية لعلاج الآلام المفاصل في الطقس البارد، وهي كالتالي:

-100 جرام حلبة.

-25 جرام كركم.

-25 جرام زنجبيل.

-25 جرام عرق السوس

طريقة التحضير:

طحن جميع المكونات جيدا

خلط جميع المكونات

وضع المكونات المخلوطة فى وعاء زجاجى

طريقة الاستعمال

قومي بإضافة ملعقة متوسطة من الخليط إلى كوب ماء مغلي، ثم تغطية الكوب لمدة ربع ساعة، وتشرب على الريق يوميًا كل صباح.

ومن جانبه قال «فريد»: «طبيًا مفيش حاجة زي كده لعلاج المفاصل، في ناس بتعمل وصفات طبيعية ولما تحس إنها جابت نتيجة بتستخدمها، بس دا لا يمنع إن في بالفعل علاجات طبيعية لآلام المفاصل».

وصفات علاج المفاصل

وبحسب موقع «هيلث لاين»، هناك وصفات طبيعية تخفف ألم المفاصل منها الصبار، الذي يستخدم في الطب البديل، وهو متوفر بعدة أشكال، مثل:

-حبوب.

-مسحوق.

-هلام.

-ورقة.

بعض الفوائد المحتملة للصبار:

- يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات التي تستخدم عادة لعلاج آلام التهاب المفاصل.

- يمكنك وضع الجل مباشرة على الجلد.

- في عام 2014، اقترح بعض الباحثين أن تناول الصبار عن طريق الفم قد يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي من العلاجات المنزلية لآلام المفاصل أيضًا، فبقائك نشطًا يقوي العضلات التي تدعم المفاصل، ويحسن المرونة والتوازن والمزاج، ويمكن أن يخفف الألم بشكل كبير، لذلك حاول ممارسة ما لا يقل عن 150 إلى 300 دقيقة من التمارين الرياضية متوسطة الشدة كل أسبوع.