منخفض جوي حاد وأمطار رعدية.. فئات ممنوع خروجها من المنزل في هذا التوقيت

القاهرة - سمر حسين - صحة

متابعة الحالة الجوية، أكثر ما يهم الأمهات في الوقت الحالي، خوفًا من إصابة أطفالهن بفيروسات أو أمراض الشتاء المعروفة، خاصة مع التغير السريع في حالة الطقس بين ساعة وأخرى، وهو ما يدفع أطباء الأطفال للتحذير من هذه الفترة المتقلبة وتقديم النصائح للأمهات لحماية أطفالهن.

حالة الأرصاد غدًا.. أمطار رعدية ومنخفض جوي حاد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الأحد بكافة الأنحاء، بسبب قدوم منخفض جوي عنيف يضرب البلاد، ويؤدي إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مصحوبة بسقوط أمطار متفاوتة الشدة رعدية أحيانا، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة بنسبة حدوث 70% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تكون رعدية على فترات متقطعة.

الفئات الممنوعة من الخروج

من جانبه، حذر الدكتور، أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من خروج الأطفال وكبار السن فترة التقلبات الجوية، وذلك لخلا حديثه لـ«هُن» ناصحًا الأمهات بضرورة حصول أطفالهن على لقاحات الأنفلونزا، واستخدام بخاخ الأنف حال الحاجة إليه، مع المُطهر الطبيعي الذي يعمل على طرد البلغم.

وقدم الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عدة نصائح للأمهات لحماية الأطفال من التقلبات الجوية غدًا، حال خروجهم.

نصائح للأمهات لحماية الأطفال:

- الحصول على تطعيم الإنفلونزا.

- الحرص على الخضوع للقاح الالتهاب الرئوي.

- تجنب التمرين أو الأنشطة خارج المنزل.

- ضرورة تغطية الفم والأنف.

- استخدام المرطبات للأنف، والجلد.

- تنظيف اليدين جيدًا، وغسلها.

نصائح لمواجهة طقس الغد

قدمت وزارة الصحة والسكان، تحذيرات من تقلبات الطقس، من قبل عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك للفئات من كبار السن والأطفال، للحماية من الأمراض والمشكلات الصحية مع التقلبات الجوية مثل كبار السن والأطفال، والتي جاءت على النحو التالي:

- تجنب خروج الأطفال من المنزل في ظل التقلبات الجوية.

- ضرورة تغطية الأنف عند الخروج.

- إغلاق نوافذ المنازل جيدًا، لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف.

- الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل والأسطح، ومسحها بالمنظفات والمطهرات، لتجنب الأتربة العالقة.

- تناول الفواكه والخضراوات والأطعمة التي تساعد على تقوية بالمناعة.

- ارتداء الملابس المناسبة للحماية من التيارات الهوائية.