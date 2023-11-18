"العدس مع البصل".. هذا ما يحدث لجسمك عند تناوله- 6 تأثيرات غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

العدس من الأطعمة المحببة لدى كثير من الأشخاص، نظرًا لمذاقه المميز، واحتوائه على عديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم.

ويحب كثيرون تناول البصل الأخضر مع العدس، لكن هل سألت يومًا عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول العدس مع البصل، وكذلك الأشخاص الذين يجب عليهم تجنب تناوله؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقًا لما ذكرته الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية، في تصريحها لـ "الخليج 365".

- الفوائد:

1. يحتوي البصل على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية المناعة.

2. خفض مستويات الدهون والكوليسترول الضار بالدم.

3. يحتويان على كمية عالية من البروتين والألياف والفيتامينات.

4. الحماية من أمراض القلب، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

5. يساعد العدس في تعزيز صحة العظام والأسنان، لأنه غني بالفسفور.

6. يساهم استهلاك العدس في الشعور بالشبع والامتلاء، ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

- الأشخاص الممنوعين من تناول العدس مع البصل:

1. الذين يعانون اضطرابات الجهاز الهضمي

يوصى هؤلاء الأشخاص بتجنب استهلاكه، لأنه يسبب حرقة المعدة والقيء والغثيان.

2. المصابون بحساسية البصل والعدس

يعاني بعض الأشخاص من تهيج الوجه أو الجلد والطفح الجلدي عند تناول العدس والبصل.

3. مرضى القولون العصبي

يؤدي تناول هذا المزيج إلى تفاقم أعراض القولون العصبي، لذا يجب على هؤلاء الأشخاص الحد من استهلاكه.

4. مرضى حصوات المرارة والكلى

يساهم تناول مزيد من الليسين، وهو (حمض أميني) موجود في العدس، إلى ضعف وظائف الكلى، وزيادة أعراض حصوات المرارة.

5. مرضى أنيميا الفول

تُزيد البقوليات من أعراض الأنيميا لدى الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض.

6. مرضى النقرس

يسبب تناول العدس تفاقم أعراض النقرس مثل تورم واحمرار الوجه لدى الأشخاص المصابين.

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