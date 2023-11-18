واقعة مرعبة.. لن تتوقع ما وجده عمال صرف صحي أثناء الفحص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة مرعبة، أصيب عمال في سيوداد فيكتوريا بالمكسيك بالذهول بعد اكتشاف تمساح يبلغ طوله ثلاثة أمتار ووزنه 440 رطلاً يسد نظام الصرف الصحي في المدينة ويقلل من تدفق المياه.

ووفقا لصحيفة ديلي ستار، فإنه أثناء تنظيف محطة الضخ بالمدينة فوجئ موظفو هيئة مياه الشرب والصرف الصحي عندما سمعوا صوتا غريبا يبدو وكأنه حيوان يضرب بذيله.

واكتشف عمال المدينة تمساحًا ضخمًا يبلغ طوله ثلاثة أمتار كامنًا في المجاري.

وتسبب التمساح الذي يبلغ طوله عشرة أقدام، ووزنه 440 رطلا، في خفض تدفق المياه في المدينة بنسبة 70٪ تقريبًا، وفقًا للجنة مياه الشرب.

واستدعى المسؤولون ضباط الحماية المدنية المحليين بسرعة لرفع التمساك من المياه.

وذكرت السلطات المحلية: "تم العثور على تمساح يزيد طوله عن ثلاثة أمتار في قناة جوادالوبي فيكتوريا، وبعد إنقاذه تم نقله إلى بيئته الطبيعية".

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