يضرب مصر غدا.. نصائح لتجنب تأثير المنخفض الجوي على صحة الأطفال والكبار

القاهرة - سمر حسين - صحة

سادت حالة من القلق بسبب الإعلان عن منخفض جوي حاد يضرب البلاد غدا الأحد، مصحوبا بهطول أمطار رعدية تترواح بين الشديدة والمتوسطة، مع تقلب في الأحوال الجوية، ما يشكل خطرا على الأطفال وكبار السن بشكل خاص، وأصحاب الأمراض التنفسية.

ونقدم في السطور التالية نصائح لكبار السن والأطفال، بعد إعلان الهيئة العامة للإرصاد عن امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يتسبب في عدم استقرار الطقس بمعظم محافظات الجمهورية من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

نصائح لتجنب تأثير المنخفض الجوي

تسبب المنخفض الجوي العميق الذي حذرت منه الهيئة العامة للأرصاد في حدوث حالة من القلق بين الناس متسألين عن أهم النصائح بشأن الـ48 ساعة المقبلة، إذ تبدأ السحب بالتشكل على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري مصحوبة بسقوط أمطار وهبوب الرياح، ويقدم الدكتور خليفة مختار أخصائي الكبد والجهاز الهضمي، خلال حديثة لـ«هن» عدة نصائح للأمهات ولكبار السن، قائلًا: «بالنسبة للبس مع ارتفاع درجات الحرارة لازم يكون قطعتين ودا للكبار والصغار، لا يتقلوا ولا يخففوا».

وفي ظل التقلبات المناخية يجب أن تهتم الأمهات بالأكل لتقوية المناعة ومواجهة الفيروسات: «المنخفضات تسبب نشاط الفيروسات بشكل إيجابي، لازم في الفترة دي ناخد بالنا من الأكلات اللي بتزود المناعة، منها السوائل والعسل الأبيض والليمون والفواكه».

فئات ممنوعة من التعرض للمنخفض:

وقال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«هن»، إن هناك 5 فئات ممنوع خروجهم من المنزل، أثناء المنخفض الجوي، حيث يؤثر ذلك على صحتهم، ويجب عليهم تناول الأطعمة التي تقوي مناعتهم وهم:

- مرضى حساسية الأنف.

- مرضى حساسية العين.

- كبار السن.

- الأطفال.

ووجهت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها على «فيسبوك» مجموعة من النصائح للتعامل مع المنخفض:

- ارتداء ملابس مضادة للمطر.

- الالتزام بارتداء السترات، خاصة في الصباح الباكر مع انخفاض درجات الحرارة.

- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والليمون.

- تناول الأطعمة والمشروبات التي تدعم الجهاز المناعي وتقويه لمواجهة الفيروسات، مثل الخضروات الورقية الخضراء، والزنجبيل، والفواكه المتنوعة.

- ممنوع خروج الرضع في أوقات مبكرة أو متأخرة من اليوم.

- تجنب الخروج في فترات هطول المطر.