الامارات | منطقة سويسرية تخطط لإطلاق النار على 34 ذئباً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مستشار الأمن في ولاية فاليه السويسرية، فردريك فافر، أول من أمس، أن الولاية تخطط لإطلاق النار على 34 ذئباً تعيش هناك وفي المناطق المجاورة. ويُعتقد أن المنطقة موطن لما بين 90 و120 ذئباً.

وتقدم مسؤولو المنطقة بطلب للمكتب الاتحادي للبيئة من أجل ترخيص بإطلاق النار. وفي الخطوة المقبلة، سيتم تدريب الصيادين بشكل خاص لإطلاق النار على الذئاب. وعادة ما يتم منح التراخيص إذا كان هناك عدد كبير من الهجمات على قطعان الماشية خلال فترة زمنية معينة. وعقب تخفيف قواعد الصيد، من الممكن أيضاً اللجوء إلى الإعدام الوقائي إذا ما اعتبر قطيع من الذئاب تهديداً. وهناك اعتقاد بأن البلاد تضم ما إجماليه 240 ذئباً.

يشار إلى أنه منذ سنوات تدعو مبادرة محلية في تلك المنطقة إلى التخلص من أنواع من الحيوانات، مثل الذئاب والدببة والوشق، رغم أن جميعها محميّة بموجب اتفاقية برن.