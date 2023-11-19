الامارات | غيتار أيقوني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيع غيتار يخص كورت كوبين المغني الرئيس في فريق نيرفانا الأميركي، بأكثر من 1.5 مليون دولار في مزاد بالولايات المتحدة، أول من أمس. وبيع الغيتار الإلكتروني الأزرق الأيقوني فيندر ماستانج «سكايستانج أي»، الذي كان كوبين يعزف عليه خلال جولته الأخيرة من 1993 إلى 1994، في مزاد في ناشفيل في ولاية تينيسي.