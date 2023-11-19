الامارات | شاكيرا في المحاكمة المرتقبة.. أمام القضاء الإسباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمثل النجمة العالمية شاكيرا أمام القضاء الإسباني غداً، في مستهلّ محاكمة مرتقبة بتهمة الاحتيال الضريبي بنحو 14.5 مليون يورو.

وسيتعين على الفنانة الكولومبية (46 عاماً)، خلال الجلسة الأولى، الرد على اتهامات الادعاء الذي يطالب بالحكم عليها بالسجن لأكثر من ثماني سنوات، وبتغريمها 23.8 مليون يورو. وتنفي المغنية صاحبة الكثير من الأغنيات الضاربة عالمياً هذه الاتهامات بشكل قاطع.

وتُعقد جلسة الاستماع الأولى لشاكيرا غداً، في انطلاق المحاكمة التي من المقرر أن تستمر حتى 14 ديسمبر المقبل، وسيُستمع خلالها إلى إفادات ما يقرب من 120 شاهداً.

ويتهم الادعاء شاكيرا بالتهرب من دفع ضرائب مرتبطة بدخلها وممتلكاتها في إسبانيا في أعوام 2012 و2013 و2014، رغم أنها كانت تعيش، بحسب قوله، أكثر من نصف العام في البلاد، وهو الحد الذي يُعتبر الشخص عند بلوغه مقيماً ضريبياً في البلاد. وبحسب لائحة الاتهام، استخدمت شاكيرا مجموعة معقدة من الشركات الموجودة في ملاذات ضريبية «بقصد عدم دفع الضرائب» في إسبانيا.

ودحض محامو النجمة هذه الاتهامات، مشيرين إلى أنها استمرت في التنقل حول العالم خلال تلك السنوات، بسبب التزاماتها المهنية.