الامارات | أسباب متلازمة الضائقة التنفسية الحادة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مؤسسة الرئة الألمانية بأن متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (Acute Respiratory Distress Syndrome) مرض خطر يهدد الحياة، إذ لا تعمل الرئتان بشكل صحيح بسبب تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، مشيرة إلى أنه في غضون فترة قصيرة يحدث نقص حاد في الأكسجين في الدم، ودون علاج طبي مكثف يموت الشخص المصاب.

وأوضحت المؤسسة أن السبب الأكثر شيوعاً لمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، هو الالتهاب الرئوي. وتشمل الأسباب الأخرى صدمة شديدة في الرئة، واستنشاق الدخان والغازات السامة.

كما تؤدي بعض الأمراض إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، مثل التهاب البنكرياس وتسمم الدم، إضافة إلى التورّم واسع النطاق في الجسم، الناجم عن رد فعل مبالغ فيه لجهاز المناعة.

وتتمثل أعراض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، في ضيق التنفّس وتسارعه، وتغير لون الشفاه والأصابع إلى اللون الأزرق، إضافة إلى التشوش الذهني والاضطراب الداخلي والارتباك.

وشددت المؤسسة على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، للخضوع للتنفس الاصطناعي في الوقت المناسب. ولا توجد حتى الآن، أدوية لعلاج متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وإنما تعالج من خلال علاج المرض المسبب لها.

كما يتم اللجوء إلى المضادات الحيوية لعلاج العدوى، وإلى الكورتيزون لمنع التليف الرئوي، وإلى الهيبارين لمنع الانسداد الرئوي. وفي حالة الصدمة، يتم اللجوء إلى الأدوية التي تدعم الدورة الدموية.

• الأطباء يشددون على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة الأعراض للخضوع للتنفس الاصطناعي.