الامارات | 7 محطات جمالية في مدينة بورتو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعدّ بورتو ثاني أكبر مدينة في البرتغال، وتشتهر بمناخها المعتدل، وتزخر بالعديد من المعالم التاريخية والكنوز الطبيعية. وتقدم هذه المدينة للسياح فرصة رائعة لاستكشاف الشوارع الضيقة والمباني العتيقة، التي تعود إلى القرون الوسطى، إضافة إلى الكثير من الموانئ والمتاحف والمعارض الفنية.

وقال المرشد السياحي، جواو دوارتي فييرا «لقد عايشت هذا التغيير الجذري بنفسي، وتحولت بورتو إلى مدينة أكثر إشراقاً».

وتالياً يقدم المرشد السياحي أهم سبعة معالم سياحية يمكن للسياح الاستمتاع بها عند زيارة بورتو.

■■ رحلة بالقارب: تُعدّ رحلة القارب على نهر دويرو لـ50 دقيقة من العناصر التقليدية لأي برنامج سياحي في بورتو. وخلال هذه الرحلة يبتعد السياح عن البلدة القديمة، التي تشبه قطع «الليجو» الملوّنة.

■■ مكتبة ليلو: تعتبر من أشهر وأجمل المكتبات في العالم، وغالباً ما تظهر الطوابير الطويلة أمام مدخلها، ولم تشكل رسوم الدخول، التي تبلغ ثمانية يورو، أي تأثير للحد من الإقبال عليها. ولاتزال روعة وأناقة التصميم الداخلي والديكورات، التي ترجع إلى بداية القرن الماضي، ظاهرة بوضوح في هذه المكتبة العريقة، ويمثل الدرج المنحني بنقوش الزهور المنتشرة به أهم قطعة فنية في هذه المكتبة، إضافة إلى الفوانيس المعلقة و«الدرابزين».

■■ برج كليريجوس: يتيح للسياح إمكانية الاستمتاع بإطلالة بانورامية 360 على بورتو، ويُعدّ من أبرز المعالم التاريخية في المدينة، ويبلغ ارتفاع البرج المشيّد على الطراز الباروكي 75 متراً، ويبدو بمثابة حارس للمدينة.

■■ متحف الفنون سيرالفيس: شيّد المهندس البرتغالي ألفارو سيزا فييرا، الشهير هذا المتحف البديع، وهو عبارة عن مجموعة من الممرات الطويلة والقاعات والنوافذ، التي تطل على المناطق الخضراء، ووصلت التصميمات المتماثلة وغير المتماثلة في هذا المتحف إلى أقصى حد لها.

■■ كنيسة الأوراق الذهبية: تُعدّ كنيسة «إيجريجا دي ساو فرانسيسكو» من أهم المعالم القوطية في بورتو، ولم يكن هناك شيء أغلى أو أكثر تعقيداً من هذه الكنيسة لتحويلها إلى الطراز الباروكي بعد قرون من إنشائها. وتمتاز المنحوتات الخشبية بأنها مغطاة بنحو 500 كيلوغرام من أوراق الذهب.

■■ البلاط المزخرف: البلاط المزخرف والمعروف باسم «أزوليجوس» من أهم المعالم التي تمتاز بها البرتغال، وعادة ما يتم استعماله لتزيين القصور والأديرة والساحات والنوافير والسلالم والمنازل، وتظهر عليه رسومات بأشكال وزخارف هندسية أو نباتية أو أشكال متنوعة.

ويمكن للسياح مشاهدة ذروة هذا الفن في بهو محطة القطار «ساو بينتو» في بورتو.

■■ رحلة التليفريك: ينعم السياح برحلة قصيرة بواسطة التليفريك، ولكنها مكثفة على ضفة «فيلا نوفا دي جايا»، إذ يمكن مشاهدة المدينة من منظور مختلف.

• فرصة رائعة لاستكشاف الشوارع الضيقة والمباني العتيقة، التي تعود إلى القرون الوسطى.