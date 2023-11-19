الامارات | المجر.. لؤلؤة الدانوب تتألق بمعالمها الخلابة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنغاريا أو المجر تشتهر في المقام الأول برأسمالها الرائع، ويُطلق عليها «لؤلؤة نهر الدانوب»، وتتمتع بشعبية كبيرة بين السياح في فترات العطلات القصيرة.

وتُعدّ المجر دولة محصورة لا تملك منفذاً على البحر، وتحيط بها اليابسة من كل الجهات، وتبلغ مساحتها 93 ألفاً و30 كيلومتراً مربعاً، وتتأثر بمناخ قاري.

وهنا جولة على أهم المناطق السياحية في المجر.

«قلعة بودا»

تُعدّ «قلعة بودا» و«كنيسة ماتياس» بالعاصمة المجرية قصراً تاريخياً ملكياً بني في القرن الـ13 عندما تم غزو المجر من قِبل المغول. ودمرت القلعة، ولكن أعيد تشييدها في وقت لاحق في القرن الـ14، وبنيت على الطراز السكني الروماني. وفي وقت لاحق، استبدلت القلعة قصراً شيّد على التصميم المعروف باسم الطراز القوطي.

وتعكس القلعة الصامدة تاريخ وثقافة شعب المجر، وتقع في موقع جذاب على أرض مرتفعة من التلال.

The Great Synagogue

الكنيس الكبير في شارع دوهاني، هو أكبر كنيس يهودي في أوروبا، ويتسع هذا المعلم الشهير في المجر لاستيعاب 3000 شخص.

وبني هذا المعلم بين عامي 1854 و1859. وهو جزء من مجمع، وموطن للمتحف اليهودي.

مبنى البرلمان

صمم مبنى البرلمان، ويُعدّ تحفة معمارية في ساحة Kossuth، ويأتي على طراز قوطي حديث رائع. ويُعدّ اليوم أكبر مبنى في المجر، وثاني أكبر مبنى برلمان في أوروبا.

وافتتح في عام 1896 في الذكرى الـ1000 لتأسيس المجر. وبفضل استخدام أجود المواد، فإن المبنى بأكمله عبارة عن قطعة فنية. وهو موطن التاج المقدس، والصولجان الملكي، وهو مفتوح للزيارات، ويجب شراء التذاكر من مركز الزوّار في الموقع.

Vajdahunyad

تُعدّ هذه القلعة واحدة من القلاع التاريخية في بودابست، وتقع في City Park بجوار بحيرة التزلج. وبُنيت في عام 1896، وهي دليل على التطور المعماري خلال القرون الماضية. وحالياً هي وجهة للعديد من المهرجانات والحفلات الموسيقية.

مياه علاجية

تضم المجر أحد أكبر احتياطات المياه الحرارية في العالم، إذ يحتوي 80% من أراضيها على نوع من أنواع المياه الحرارية والعلاجية المتنوعة.

ولطالما عُرفت القوة العلاجية للمنتجعات الصحية الحرارية، ولهذا المورد الثمين في هنغاريا تقليد طويل لوجوده في مركز العافية والخلوات الطبية الاستثنائية، التي تعزز الصحة والجمال والحيوية المتجددة.

وتالياً قائمة مختصرة لأفضل خمسة خيارات للاستجمام في المنتجعات الصحية الطبية والعلاجية بتجربتها في المجر عام 2023: «سبيريت ثيرمال سبا - سارفار»، «يوروبا فيت - هيفيز»، «فندق وسبا لوتس ثيرم - هيفيز»، «ناتشرميد-هوتيل كربونا - هيفيز»، و«ساليريز ريزورت - إيغيرسالوك».

• «قلعة بودا» تعكس تاريخ وثقافة شعب المجر، وتقع في موقع جذاب على أرض مرتفعة من التلال.

• مبنى البرلمان أكبر مبنى في المجر، وثاني أكبر مبنى برلمان في أوروبا.