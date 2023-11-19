الامارات | فوائد اليوسفي.. صحة وجمال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتمتع اليوسفي بفوائد عديدة للصحة والجمال على حد سواء، كما أوردت مجلة Brigitte الألمانية، مشيرة إلى أن هذه الفاكهة غنية بالكالسيوم المفيد لصحة العظام والأسنان.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال، أن اليوسفي يزخر بفيتامين C الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة، فضلاً عن أهميته لجمال البشرة، إذ يعمل على بناء الكولاجين المهم للتمتع ببشرة مشدودة وشابة.

ويحتوي اليوسفي كذلك، على بروفيتامين A، المعروف باسم «البيتا كاروتين» الذي يتمتع بأهمية كبيرة لصحة وجمال البشرة، إذ يساعد على تجدد خلايا البشرة. وإضافة إلى ذلك، يشتمل اليوسفي على مادة «نوبليتين» التي تساعد على حرق الدهون من ناحية، وتحول دون تراكمها في الكبد، وتقي من الإصابة بالكبد الدهني من ناحية أخرى.