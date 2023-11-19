انخفاض هرمون التستوستيرون يكشف إصابتك بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثان من جامعة ووهان وجامعة انهوي للطب الصيني، أن انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون في الدم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

والتهاب المفاصل هو حالة شائعة وأحيانا يكون سببه غير واضح، ولا يزال الباحثون يسعون إلى فهم عوامل الخطر، بما في ذلك دور الهرمونات، وفق ما ذكر موقع "مديكال نيوز توداي".

وقام الباحثان بفحص بيانات أكثر من 10 آلاف شخص تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.

كما أوضحت الدراسة أن المصابين بالتهاب المفاصل لديهم مستويات أقل من هرمون التستوستيرون في الدم مقارنة بغيرهم.

بالإضافة إلى أن الارتباط بين انخفاض هرمون التستوستيرون والتهاب المفاصل كان أعلى بين المشاركين الذين لديهم زيادة في الوزن، وخاصة الإناث.

وأظهر التحليل أن المجموعة التي لديها أعلى مستوى من هرمون التستوستيرون كان لديها خطر أقل بنسبة 51% للإصابة بالتهاب المفاصل مقارنة بمن لديهم أدنى مستوى من الهرمون.

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