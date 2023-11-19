فيروس غامض يثير الرعب في غزة.. طبيب يكشف التفاصيل «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في غزة الأطفال محاصرون بين قصف الاحتلال الإسرائيلي والأمراض الفيروسية القاتلة، فالأطفال الذين نجوا من رصاص الاحتلال ماتوا بالفيروس الغامض الذي انتشر بأقسام الأطفال في المستشفيات.

ظهور فيروس غامض في غزة

في كل ساعة يتسبب الاحتلال الإسرائيلي، في قتل عشرات الأطفال بسبب القصف وغياب الرعاية الطبية، وظهر فيروس غامض انتشر بقوة في غزة، وبحسب حديث حميد أبو موسى، طبيب أشعة فلسطيني، لـ«هُن»: «ظهر فيروس أعراضه شديدة مش معروف له اسم، لكن بيهدد حياة الأطفال، ظهر له أعراض شديدة من النزلات المعوية والإسهال والجفاف والسعال».

أطفال غزة بلا دواء

العديد من الحالات والأعراض الشديدة للفيروس لحقت بالأطفال في غزة، وفي فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، تحدث طبيب حول الفيروس، بسبب تداعيات الحرب: «بيجوا عندهم جفاف شديد، في أطفال حاولنا نلحقهم والله ما لحقناهم، أسبابه الحرب والمياه الملوثة ونقص الغذاء، الأطفال المصابين أقل من عمر سنة، أغلبهم بيجوا خلاص في أخر نفس، وبيموتوا من الجوع كلهم بيكحوا وعندهم إسهال، وفي شبه انعدام للأدوية والعلاجات اللازمة».

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فيروسات وأطفال موتى

في أقسام المستشفيات المختلفة، وبمستشفى شهداء الأقصى ظهرت الحالات بشكل واضح، وبحسب الدكتور أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني، لـ«هُن»: «المستشفيات تستقبل حالات أكثر من قدرتها الاستعابية، ودي أزمة في حد ذاتها، والهجمات على فلسطين أصبحت كارثية بتأثر على الحالة الصحية للأطفال»، وأكد أن عمليات القتل للأطفال تزايدت والجرائم التي نراها كل يوم بحق الإنسانية يجب أن تتوقف.