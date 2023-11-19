ما هي أسباب صعوبة النظر بأعين الآخرين عند إجراء محادثة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة كندية جديدة أجراها فريق باحثين من جامعة ماكجيل، أن الأشخاص نادراً ما ينظرون إلى أعين بعضهم أثناء التفاعلات الفردية، كما أن تواصل العين أثناء المحادثات أقل مما نعتقد.

وأوضحت فلورنس مايران الباحثة الرئيسية في جامعة ماكجيل: "لقد اكتشفنا أن المشاركين أمضوا حوالي 12% فقط من وقت المحادثة في النظرة التفاعلية، وهذا يعني أنهم نظروا في وجوه بعضهم البعض لمدة 12% فقط من مدة التفاعل"، وفقا لموقع "هيلث داي".

وجمع فريق البحث المشاركين وقدموا لهم سيناريو وهمي لترتيب قائمة من العناصر حسب فائدتها، وهم يرتدون نظارات تتبع العين المحمولة.

وحلّل الباحثون عدد المرات التي نظر فيها المشاركون إلى عيون وأفواه بعضهم البعض، وكذلك ما إذا كانوا يتبعون نظرة الشخص الآخر.

ووجدوا أنه خلال التفاعلات، قضى المشاركون وقتاً أطول في النظر بعيداً عن النظر إلى وجوه شركائهم.

وعندما نظروا إلى وجوه بعضهم البعض، كانوا ينظرون في كثير من الأحيان بالتساوي إلى الفم والعينين، وقضوا القليل من الوقت في الاتصال المتبادل بين العينين.

ولكن عندما نظر الأزواج مباشرة في عيون بعضهم البعض، كان من المرجح أن يتبع أحدهم نظرة الشريك بعد ذلك.

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