ما تأثير الرياضة المائية على مرض السكري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها فريق البحث من مركز بالتيمور الطبي إن الرياضة المائية تساعد مرضى السكري وحالات الالتهابات المزمنة، مثل التهاب الأوتار والمفاصل، على إدارة الحالة بشكل جيد.

والتمرين المتقطع عبارة عن دفعات قصيرة من الحركات عالية الكثافة، تليها فترات تعافي قصيرة مع حركات أقل كثافة، وفقا لموقع "مديكال نيوز توداي".

وحلل فريق البحث نتائج 18 تجربة سابقة، خضع خلالها المشاركون في تمارين الماء متوسطة الشدة لقياس استهلاك الأكسجين واختبارات المشي واللياقة البدنية الأخرى.

وبلغ عدد المشاركين 868 شخصاً منهم 74% من النساء، كانوا يعانون من آلام الظهر والتهاب المفاصل وأمراض الرئة المزمنة والسكري من النوع 2 والتصلب المتعدد.

وأظهر التحليل أن هذه النوعية من تمارين الماء تساعد المرضى على ممارسة تمارين قد تكون مستحيلة بالنسبة لهم وتساعد على خفض الجلوكوز المرتفع، وتحسين الحساسية للأنسولين.

وقالت النتائج: "يعد حمام السباحة فرصة عظيمة لتوفير المقاومة وهي خاصية فريدة يصعب تكرارها على الأرض، ويمكن أن تكون البيئة المائية وسيلة رائعة للمرضى غير النشطين".

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