لماذا رفض أحمد زكي الزواج بعد طلاق هالة فؤاد؟.. عاش في فندق لهذا السبب!

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة حب قوية وأمنيات بتكوين أسرة كبيرة، وبيت يعلو فيه أصوات الصغار في كل مكان، هكذا تخيل الفنان الراحل أحمد زكي «الفهد الأسمر» حياته الأسرية لكن تلك الأحلام لم تتحقق ولم يحالفه الحظ حتى للعيش في بيته مع ابنه هيثم، إذ كُتب عليه بحد وصفه العيش في الفنادق، في ذكرى ميلاد أحمد زكي الذي يوافق 18 من نوفمبر نرصد السبب وراء رفضه الزواج مرة أخرى.

لماذا رفض أحمد زكي الزواج مرة أخرى

في أحد اللقاءات التلفزيونية النادرة، وخلال الحديث عن علاقته بابنه، ذكر الراحل أحمد زكي السبب وراء عدم زواجه بعد زوجته الراحلة الفنانة هالة فؤاد التي تزوجها عن قصة حب، قال إنه رغب في الزواج وأراد الدفء الأسري والعائلي، لكن فشل التجربة الأولى جعله في حيرة من أمره: «والله أنا مش عارف طبعا عاوز أتجوز بس في حيرة من أمري وعايز أعمل اللي عليا، عندي شقة بس الظاهر مكتوب عليا أبقى راجل فندقي، لما اتجوزت في الأول كنت عايز الموضوع ينجح أوي بس باظت مني، كان نفسي أجيب عيال كتير كنت أول واحد يقول لمراته عايز حمايا وحماتي يكونوا موجودين في البيت، وعايز أعمل البيت اللي فيه ناس تصرخ وناس تذاكر وطبيخ وعيال والحياة اللي مشوفتهاش جربتها وفشلت، وكان تدخل حمايا سبب في الطلاق، البيت واسع عليا دلوقتي وعايز أتجوز بس خايف».

كان نفسه يعيش مع ابنه

وكانت واحدة من الأمنيات القوية لدى أحمد زكي قبل وفاته العيش مع ابنه هيثم أحمد زكي قائلًا إنه جهز له غرفته الخاصة، وهيأ البيت لاستقباله لكن «هيثم» فضل العيش مع جدته: «أنا كلمته وجهزت أوضته وكان نفسي يعيش معايا، قالي يابابا معلش ماما لما ماتت حاسس إن جدتي هي أمي، ودفء الجدة وإحساسها بيه هو عايزه وفي نفس الوقت بياخد حنان الأب مني».