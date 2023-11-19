فاكهة شتوية تقوي المناعة وتحمي البشرة من التجاعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

كشفت المجلة الألمانية المعنية بالصحة والجمال "Brigitte"، أن اليوسفي يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية والجمالية.

وأوضحت المجلة أنه غني بالكالسيوم المفيد لصحة العظام والأسنان وفيتامين C، الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة، كما إنه يعمل على بناء الكولاجين المهم للظهور ببشرة مشدودة وشابة.

ويحتوي اليوسفي أيضاً على بروفيتامين A المعروف باسم "البيتا كاروتين"، والذي يتمتع بأهمية كبيرة لصحة وجمال البشرة، حيث إنه يساعد على تجدد خلايا البشرة.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي على مادة "نوبليتين"، التي تساعد على حرق الدهون ومنع تراكم الدهون في الكبد، ومن ثم الوقاية من الإصابة بالكبد الدهني.

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