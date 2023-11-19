زينة أم استثمار.. إزاي تختاري بين الجنيه الذهب العادي والشركات؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعد الذهب ملاذًا آمنًا للنساء للادخار والاستثمار طويل الأمد، كما أنه يستخدم للتزيين، وهو ما يجعل بعضهن في حالة ترقب عن كثب لمعرفة الوقت المناسب للشراء والبيع، وبعض السيدات اتجهن لشراء الجنيهات الذهب للزينة أو للادخار، ويوجد نوعان من الجنيهات، الجنيه العادي والجنيه الخاص بالشركات، ولكن لا يعرف الكثير منهن الفرق بينهما، وهو ما نقدمه لكم من خلال «هُن».

الفرق بين الجنيه الذهب في السوق وشركات الصاغة

واصفي واصف، مستشار شعبة الذهب في اتحاد الصناعات المصرية لـ«هُن»، أكد أن الجنيه الذهب من أشهر العملات في الأسواق، وتحب شرائه السيدات سواء للتزين أو الاستثمار، وأقل العيارات فيه تصل نسبة نقاءها لـ87.5%، ومشيرا إلى عدم وجود أي اختلاف بين الجنيه الذهب العادي أو الجنيه الذهب المصنع من قبل الشركات، «مفيش فرق بين الجنيه الذهب العادي والجنيه المصنع في شركات الصاغة،ولكن يمكن التمييز بينهما في أن العادي يكون غير مدموغ أو مغلف أما جنيه لاشركات يكون مدموغ ومغلفا».

اقرأ أيضًا: لو بتدوري على المكسب.. اعرفي أنسب وقت لبيع الذهب وشرائه

الفرق بين الجنيه الذهب للاستثمار أو الزينة

وأوضح «وصفي» أنّه يمكن استخدام الجنية الذهب العادي في الزينة وإدخاله مع بعض المشغولات الذهبية، لأن وزنه لا يتعد الـ 8 جرامات وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، أما يمكن الاعتماد على جنيه الدهب الشركات لأنه يتوفر فيه أوزان أكبر، كما أنه يكون مغلفا ومدموغا من مصلحة الدمغة والموازين وبالتالي يسهل بيعه فيما بعد ، «الوزن هو ما يحدد الفرق، مع اتباع معيار الجنيه المغلف وهو الذي يتم صكه في مصلحة الموازين والدمغة، وهو مناسب للاستثمار، أما الجنيه غير المغلف غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، فيوجد صعوبة عند عرضه للبيع، إلا بالاتفاق مع محل الصاغة الذي تشتري منه، لذلك هو أفضل عند الزينة فقط».

هل شراء الجنيه الذهب عليه مصنعية؟

وأوضح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية سابقًا، في تصريحاته لـ«هن»، أنه عند شراء السيدة للجنيه الذهب، يجب أن تنتبه لأنه يتأثر سعره بالسوق وعوامل العرض والطلب، ويحتسب عليه مصنعية أقل من السبائك: «أهم شيء يكون مختوم بمصلحة الدمغ والموازين ومترخص ويوجد فاتورة».

موضوع ذات صلة: «إزاي أبيع الدهب من غير ما أخسر؟».. خبير الشعبة يرد على سؤال السيدات

معايير شراء الجنيه الذهب

وأضاف «نجيب»، أنه عند شراء السيدات الجنيه الذهب، يجب الانتباه إلى المعايير التالية:

- الشراء بفاتورة رسمية.

- يجب أن يكون معلوم وثقة.

- لابد من التأكد أيضًا من الأختام الموجودة على الذهب.

- يشتري من أماكن موثوقة بها ومسجلة تجاريًا.

- التأكد من تغليف الجنيه الذهب بغلاف مؤمن.