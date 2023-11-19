معلومات عن شينيس بالاسيوس ملكة جمال الكون 2023.. تفوقت على 83 متسابقة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حازت مسابقة ملكة جمال الكون 2023 على اهتمام الملايين حول العالم، إذ توجت شينيس بالاسيوس من نيكاراجوا باللقب في مسابقة ملكة الجمال السنوية في عاصمة السلفادور، في النسخة الثانية والسبعين من المسابقة التي نظمت هذا العام بمشاركة 84 دولة، وهذه المرة الأولى التي تحصل متسابقة من أمريكا الوسطى بهذه المسابقة.

مشهد مؤثر أثناء لحظة التتويج

في منشور ظهرت من خلاله ملكة جمال الكون 2023، بلقطات تبرز جمالها وحب الجمهور لها، تسلمت بالاسيوس التاج والوشاح، من ملكة جمال الكون السابقة الأمريكية أربوني جابرييل، وظهرت في مشهد مؤثر وهي تتحدث عن فوزها باللقب: «أهم شيء في حياة الإنسان هو الشكر والهدوء»، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

لا حدود للنساء.. كلمات ملكة جمال الكون

كما أكدت ملكة جمال الكون 2023، أنها أول ما تتطلع إلى فعله، هو تمكن المرأة من العمل في أي مجال، إذ عبرت قائلة «المساواة في الأجر بين الجنسين حتى تحصل المرأة على حقوقها كاملة هو ما سأسعى إليه ويكون في قضيتي دومًا، فلا حدود للنساء».

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من هي ملكة جمال الكون 2023؟

ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال الكون 2023، وفق حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»:

- تدعى شينيس بالاسيوس.

- من مواليد 2000، أي تبلغ 23 عامًا.

- من نيكاراجوا، وهي دولة من دول أمريكا الوسطى، تقع بين كوستاريكا في الجنوب وهوندوراس فى الشمال، عاصمتها ماناجوا.

- تتحدث الإسبانية، حسب اللغة الرسمية للبلدة.

- ملكة جمال الكون 2023، تخرجت في جامعة الـuca.

- تعمل في إحدى البرامج التليفزيونية.

- تعمل ملكة جمال الكون 2023، عارضة أزياء لعدد من الماركات العالمية.

- فازت بلقب ملكة جمال الكون من بين 84 متسابقة شاركت خلال أسبوع من المسابقات.

- في الوقت الذي أعطى مقدم الحفل معظم المتسابقات لحظة ثمينة للتحدث عن أنفسهن، قدمت ملكة الكون 2023 حديث عن كيفية الرفع من شأن النساء.

صور ملكة جمال الكون 2023

نقدم لكم صور مختلفة من ملامح حياتها، بحسب حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»:

مسابقة ملكة جمال الكون 2023

تنافست الفائزات في المسابقات الوطنية من 84 دولة في مسابقة ملكة جمال الكون لهذا العام، وتتنافس متسابقات في منطقة مسابقة ملكة جمال هذا العام بملامح مختلفة، واشتركت في المسابقة جيني ماي وملكة جمال الكون 2012 أوليفيا كالبو للمرة الثانية على التوالي، إلى جانب ماريا مينونوس، بالإضافة إلى وجود ملكة جمال الكون 2018 كاتريونا جراي، ولكن شينيس بالاسيوس استطاعت خطف لقب ملكة جمال الكون 2023، على أنه تم تحديد الفائزين في المسابقة من خلال التصويت عبر الإنترنت، وتم الإعلان عن المتأهلين العشرة الفضيين خلال المسابقة التمهيدية، ومن خلال لجنة الاختيار تم إعلان فوزها.