بعد وفاة 8500 قطة في قبرص بسبب متحور جديد لكورونا.. هل يصيب البشر؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من القلق سيطرت على عدد كبير من سكان العالم، خاصةً النساء مع الحديث عن متحور من عائلة فيروسات كورونا من نوع FCoV-23، المرتبط بسلالة فيروس كورونا الجديد، وهو شديد العدوى يسببه القطط، إذ اُكتشف لأول مرة في قبرص في النصف الأول من هذا العام، مع التخوف من انتشاره في باقي الدول، ونقدم لكم من خلال «هُن»، كل ما يتعلق بالفيروس الجديد.

فيروس كورونا من نوع FCoV-23

وعاد الحديث الآن عن الفيروس القاتل، وهو من عائلة فيروسات كورونا من نوع FCoV-23، إذ تم الإعلان عن مقتل 8500 قطة في قبرص، مما أثار حالة من القلق لدى السيدات إذ أن القطط منتشرة في كل مكان، لا سيما مع تحذير علماء فى بريطانيا من انتشاره، إذ أنه شديد العدوى، داعين إلى فرض حظر عاجل على إرسال قطط لهم من قبرص والدول المجاورة: «ثبُت إصابة قطة واحدة في المملكة جاءت من قبرص، ومازال يوجد مشتبه»، وفقًا لتقرير صحيفة «صنداى تايمز» البريطانية.

خطورة فيروس FCoV-23 على البشر

ومن جهته، أوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الفيروس المتسبب في قتل القطط في قبرص، أحد أشكال فيروس كورونا، يصيب القطط ويؤثر عليهم، لافتا إلى أنه لا يختلف كثيرًا عن المتحورات السابقة من فيروس كورونا المستجد، وأن انتشاره سيتم تحديده عن طريق التحليل الجيني: «الفيروس مش مميت للبشر، لأن كورونا الفترة اللي فاتت تحورها أصبح ضعيف، وهو مثل سابقه من الفيروسات، الأجساد خدت مناعة من كورونا بنسبة كبيرة للأجسام المضادة».

وعن طريقة انتقاله من القطط إلى البشر، أوضح أن الفيروسات انتقالها من القطط إلى البشر من خلال التعرض لخدش أو التقرب من القطط: «الفيروس المسبب للمرض بالعادة يعيش في لعاب القطة وفي أنسجتها، لذلك انتشاره يكون سهلا، لكنه ضعيف من جهة الخطورة، مثل متحورات كورونا».

هل يؤثر فيروس FCoV-23 على البشر بنفس الدرجة

وأضاف «الحداد»، أنّ المتحور يؤثر على كفاءة اللقاحات والمناعة، وأنه إذا حدث الانتشار لا داعي للخوف، لأنه لا يؤثر على البشر بنفس درجة الحيوانات، لتناول البشر اللقاحات السابقة من فيروس كورونا المستجد: «الموضوع مش مقلق ولا خطير الأجسام خدت مضادات من فيروس كورونا، ومتغيرات كورونا ضعيفة من حيث الخطورة، لكن لها قدرة على الانتشار».

أعراض فيروس FCoV-23

ولأن فيروس FCoV-23 لا يختلف كثيرًا عن المتحورات السابقة من فيروس كورونا المستجد، تتمثل أعراضه في:

- الارتفاع الشديد في درجة الحرارة.

- وجود ألم في الجهاز التنفسي.

- شدة الاحتقان.

- السعال المستمر.

- الشعور بالتعب والإنهاك.

- سيلان الأنف.

- التهاب الحلق.

- آلام شديدة في العضلات والمفاصل.

- آلام في البطن وإسهال.

الوقاية من متحور كورونا الجديد

مجموعة من النصائح نقدمها للسيدات للحفاظ على صحة أبنائها، للوقاية من متحور فيروس كورونا FCoV-23، بحسب «الحداد»:

- ارتدِاء غطاء وجه مناسبًا أو قناعًا للوجه.

- الحفاظ على تقوية جهاز المناعة.

- تجنب الأماكن المزدحمة أو المغلقة.

- ممارسة الرياضة في الهواء الطلق وبعيدًا عن الآخرين.

- الاهتمام بالنظافة الشخصية، لا سيما اليدين.

- التهوية الجيدة للمنزل.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

- ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- غسل الأيادي باستمرار.

- التطهير المستمر للأسطح والأيدي.