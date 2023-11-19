في الشتاء.. 8 نصائح ذهبية لحرق دهون البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - في فصل الشتاء يتناول العديد من الأشخاص الكثير من الوجبات الخفيفة السكرية والمالحة، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وخاصة في منطقة البطن.

وفي هذا التقرير نوضح لكم مجموعة نصائح للمساعدة على فقدان دهون البطن في الشتاء، وفق ما أورد موقع "تايمز أوف إنديا".

تمارين القلب

تساعد ممارسة التمارين الداخلية مثل التدريب المتقطع عالي الكثافة أو القفز أو نط الحبل أو الرقص على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وحرق دهون البطن.

تمارين القوة

القيام بتمارين القوة يساهم في بناء العضلات وزيادة معدل الأيض، وبالتالي حرق السعرات الحرارية والتخلص من دهون البطن.

نظام غذائي متوازن

التركيز على نظام غذائي شامل يحتوي على الكثير من الفواكه الموسمية والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والخضروات التي تحوي الدهون الصحية، وتجنب الإفراط في الأطعمة الحلوة أو المصنعة لدعم فقدان الوزن.

المشروبات الصحية الدافئة

ارتشاف شاي الأعشاب الدافئ، أو الماء الساخن مع الليمون طوال اليوم. هذه المشروبات تساعد في عملية الهضم، وتعزز عملية التمثيل الغذائي، وتساعد في كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

تناول الطعام بانتباه

ممارسة الأكل الواعي من خلال الانتباه إلى إشارات الجوع، وتناول الطعام ببطء، وتجنب الإفراط في تناول الطعام.

الحفاظ على الرطوبة

المحافظة على رطوبة الجسم بشكل كافٍ حتى في الطقس البارد، لأن شرب كمية كافية من الماء يدعم عملية التمثيل الغذائي، ويساعد على الهضم، ويمنع الخلط بين العطش والجوع.

اختيار وجبات صحية خفيفة

اختيار وجبات خفيفة مغذية مثل المكسرات، أو البذور أو الفواكه للحد من الرغبة الشديدة والحفاظ على مستويات الطاقة.

الحصول على قسط كاف من النوم

التأكد من الحصول على قسط كافٍ من النوم، لأن الراحة الجيدة تعزز توازن الهرمونات، وتقلل من تناول الطعام المرتبط بالتوتر وتدعم جهود فقدان الوزن.

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