4 نصائح لحماية عينيك أثناء وضع العدسات اللاصقة في الساونا

محمد اسماعيل - القاهرة - -د ب أ

كشفت جمعية الرؤية الجيدة الألمانية إنه يمكن للنساء وضع العدسات اللاصقة في الساونا بشرط اتباع نصائح معينة للحفاظ على صحة العين.

وذلك نظرا لأن عند ملامسة الماء يمكن للجراثيم التكاثر حولها وتحتها، ما يزيد خطر الإصابة بعدوى خطيرة في القرنية.

لذا يجب إغماض العين عند صب الماء البارد لحماية العدسات أيضاً، ومن الأفضل وضعها ليوم واحد فقط والتخلص منها بعد الساونا.

تتميز الساونا الجافة بدرجة حرارة عالية تتراوح بين 60 و90 درجة مئوية، ورطوبة منخفضة، وهذه الظروف البيئية تشكل تحديًا للعدسات اللاصقة، وبالتالي تصبح العيون جافة وتبدو العدسات مثل جسم غريب.

وفي هذه الحالة لا يجب فرك العين، لأن هذا يؤدي إلى انزلاق العدسات، ومن الأفضل الرمش قليلاً لترطيب العين.

كما يجب استخدام قطرات العين المرطبة قبل زيارة الساونا.

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