تظهر قبل التشخيص بسنتين.. 4 أعراض خطيرة لسرطان القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان القولون هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، يمكن أن يكون هذا المرض مميتًا، ولكن إذا اُكْتُشِف في وقت مبكر يمكن علاجه.

لا تظهر أعراضه التحذيرية حتى مرحلة متأخرة من المرض، ولكن هناك بعض العلامات الخطيرة التي يمكن أن تظهر قبل اكتشافه بعامين، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

أشارت دراسة أجراها الباحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أن، هناك 4 علامات تحذيرية لسرطان القولون والمستقيم، تساعد على تشخيص المرض مبكرا.

وقالت الجامعة في بيان رسمي: "نُشرت الدراسة في مجلة المعهد الوطني للسرطان بالولايات المتحدة الأمريكية".

وتابعت: "تظهر هذه العلامات قبل اكتشاف هذا السرطان الخطير بسنتين و3 أشهر".

وأوضحت، العلامات هي آلام في البطن، نزيف المستقيم، الإسهال، فضلا عن، فقر الدم بسبب نقص الحديد.

وقال الباحثون إن هذه العلامات تشير إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

وقال أحد الباحثين، نزيف المستقيم وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وهي حالة لا يوجد فيها ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لحمل الأكسجين، من الأعراض التي تستدعي الذهاب للطبيب المختص فورًا.

- ما هي العلامات الأخرى لسرطان القولون والمستقيم التي يجب الحذر منها؟

تغير في عادات الأمعاء.

الإسهال.

الإمساك.

دم في البراز.

التعب الشديد.

فقدان الوزن غير المبرر.

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