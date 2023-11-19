بعد تراجع أسعار الخضروات والفاكهة.. 6 نصائح مهمة لتوفير السلع بأقل ميزانية

القاهرة - سمر حسين - ماما

التوفير في السلع أمر تسعى له كثير من السيدات، خاصةً ربات المنازل اللاتي يرتبطن بواجبات التربية والأعمال المنزلية، إذ تحاول العديد منهن الادخار في الأموال للحفاظ على قيمتها، من خلال البحث عن السلع الأكثر توفيرًا، لشراء أكبر كميات بأقل الأسعار، لذلك يقدم «هُن»، طرق ترشيد الاستهلاك وكيفية عمل ميزانية لمنزلك في إطار شراء السلع.

طريقة ترشيد الاستهلاك

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة هذه الأيام في كل الأسواق المصرية، وذلك لبدء عرض المحاصيل الشتوية وزيادة الإنتاجية ووفرة المعروض منها، وأوضحت سامية عبد المطلب، خبيرة الاقتصاد المنزلي، لـ«هُن»: «مع بدء الشتا بتنخفض أسعار السلع، ولازم ربات المنزل تستغله لتوفير ومنع إهدار الموارد، في إطار تغيير عادات الشراء».

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تغيير عادات شراء السلع

وأضافت أنه يجب على ربات البيوت شراء السلع بالطرق التالية:

- معرفة أكثر السلع التي نريد استهلاكها وشرائها.

- شراء منتجات الدعم من التموين لتوفير بعض السلع الغذائية.

- شراء المكرونة والأرز والعدس والجبن التي توفرها المنافذ في شتى المحافظات.

- شراء المنتجات المصرية من أماكنها المخصصة.

- شراء السلع ذات الأسعار المخفضة.

- تقسيم شراء السلع الغذائية بما يتناسب مع العادات الصحية.

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ميزانية المنزل

وقدمت هدى الملاح، خبيرة دراسات الجدوى الاقتصادية، لقراء «هُن» نصائح حول ترشيد الاستهلاك داخل المنزل، إذ تقع العديد من السيدات في بعض الأخطاء غير المقصودة عند شراء السلع وتخزينها: «شراء السلع والمنتجات الغذائية بما يتناسب مع القدرة المادية للأسرة، شراء السلع بشكل مفرد، لأن تخزينها بكميات كبيرة لا جدوى منه».

تراجع أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

وفقًا لأسعار الخضروات والفاكهة الفترة الحالية في الأسواق المصرية:

- سعر كيلو الطماطم يتراوح اليوم السبت ما بين 3.5 و6.5 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 8 و14 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 15 و20 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 4 و7 جنيهات.

- سعر كيلو الفاصوليا يتراوح اليوم السبت ما بين 5 و6.5 جنيه.

- يتراوح سعر الخيار البلدي ما بين 3 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

- سعر البرتقال البلدي يتراوح في الأسواق المصرية ما بين 5 و6.5 جنيه.

- يتراوح سعر اليوسفي ما بين 5 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الليمون البلدي ما بين 5 و7.5 جنيه.

- سعر الجوافة يتراوح ما بين 6 و12 جنيها.