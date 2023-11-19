تناول شوربة الدجاج لمدة شهر.. وشاهد ما يحدث لجسمك - مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

شوربة الدجاج من الأكلات التي يحب كثير من الأشخاص تناوله، نظرًا لمذاقها المميز، كما أنها مصدر جيد للبروتين والفيتامينات والمعادن.

فضلا عن ذلك، توفر عديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم.

في هذا التقرير، نذكر لكم ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت شوربة الدجاج لمدة شهر، وفقًا لما ورد في موقعي "Timesofindia"، و"Eatingwell".

1. خفض ضغط الدم

تحتوي شوربة الدجاج على كمية عالية من البروتين، ما يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

2. دعم صحة العظام

نظرًا لأنها غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور، كما أنها تساعد على تخفيف آلام التهاب المفاصل.

3. نمو العضلات

الدجاج مصدر غني بالبروتين والأحماض الأمينية، ما يساهم في نمو العضلات بشكل واضح.

4. تقوية المناعة

يؤدي الاستهلاك المنتظم لهذه الوجبة، إلى تقوية الجهاز المناعي ضد الفيروسات ونزلات البرد أو الإنفلونزا وغيرها من الالتهابات، وذلك لأنها غنية بالخصائص المضادة للالتهابات.

5. تنظيف الشُعب الهوائية

يساهم استهلاكها بصفة منتظمة في تنظيف الشُعب الهوائية وتخفيف وتهدئة التهاب الحلق.

- طريقة التحضير:

المقادير

250 جرام دجاج مقطع إلى قطع صغيرة.

بصل مفروم.

ملعقة صغيرة دقيق.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1/2 جزرة.

1/2 كوب ملفوف.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

2 كوب ماء.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير

- أحضري إناء على نار هادئة ثم ضعي البصل المفروم، ثم اسكبي الماء.

- ضيفي الدجاج المُقطع إليه، واتركيه على النار حتى يصبح لونه أبيض.

- ضعي الزبدة في مقلاة أخرى واتركيها حتى تذوب، ثم ضيفي البصل والجزر واتركيهم.

- بعد ذلك، ضيفي الدقيق إلى المقلاة واخلطيه جيدًا مع الخضروات، ثم رشي الملح والفلفل الأسود، وقلبي هذا المزيج جيدًا.

- ثم اسكبي الماء، واتركي الخضروات على النار حتى تنضج.

- بعد أن تنضج، أضيفي الدجاج وقلبي جيدًا.

بذلك تصبح الوصفة جاهزة للتناول، ويمكنك إضافة بعض الزبدة حسب الرغبة.

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