تظهر في الصباح.. 6 علامات تكشف ارتفاع مستوى السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ولا تظهر أعراض ارتفاع مستويات السكر في الدم حتى تصبح الحالة شديدة، ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي يمكن أن تظهر في الصباح، وقد تكون بمثابة "جرس إنذار" لهذا المرض، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

- جفاف الفم:

إذا كنت تعاني جفاف الفم أو تشعر بالعطش الشديد بعد الاستيقاظ مباشرة، فهذه علامات تنذر بإصابتك بارتفاع مستويات السكر بالدم.

- الغثيان:

من الإشارات البارزة الأخرى التي تظهر في الصباح بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويحدث ذلك نتيجة لمضاعفات مرض السكري.

- رؤية ضبابية:

إذا كنت تعاني رؤية ضبابية عند الاستيقاظ من النوم، فيجب عليك فحص مستويات السكر في الدم بسرعة، حيث يؤدي السكري إلى تضخم عدسة العين، ما يسبب ضبابية الرؤية.

- تنميل القدمين واليدين:

تتأثر الأعصاب في الساقين والقدمين بالاعتلال العصبي السكري، ما يسبب ظهور أعراض تشمل تنميل والوخز في اليدين والقدمين والساقين، اعتمادًا على الأعصاب المصابة.

- التعب:

يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى الشعور بالتعب، نظرًا لأن الجسم يبذل جهدًا إضافيًا لمحاولة معالجة السكر الزائد.

- ارتعاش اليدين:

يعد ارتعاش اليدين بمثابة إشارات إنذار مبكرة لارتفاع مستويات السكر بالدم.

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