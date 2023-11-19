الامارات | المدينة الأكثر تلوثاً في العالم.. باكستانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت كراتشي، أكبر المدن الباكستانية القائمة اليومية للمدن الأكثر تلوثاً في العالم، ما جعل السلطات تشعر بالعجز تجاه الحد من التلوث.

وأشارت هيئة «اي كيو اير» العالمية المعنية إلى أن جودة الهواء في المدينة بلغت 227، ما يجعلها المدينة الأكثر تلوثاً في العالم اليوم الأحد.

من ناحية أخرى، جاءت لاهور، ثاني أكبر مدينة في باكستان، في المرتبة الثالثة في قائمة المدن الأكثر تلوثاً. وألزمت حكومة إقليم البنجاب المدنيين في 10 مناطق تعاني من الضباب الدخاني بارتداء قناع الوجه لمدة أسبوع.

وكتب رئيس وزراء البنجاب محسن نقفي عبر منصة «اكس» «منح الأولوية للصحة مسؤوليتنا المشتركة. من فضلكم التزاموا بالقواعد من أجل مجتمع أكثر أمناً».

وكان قد تم فرض «إغلاق ذكي» أمس السبت في المناطق المتضررة لمواجهة تصاعد مستويات تلوث الهواء من خلال خفض الانبعاثات المتعلقة بالصناعة والنقل. كما استمرت المؤسسات التعليمية والمكاتب في إغلاق أبوابها.

وغلف ضباب أبيض ما لا يقل عن 10 مناطق بإقليم وسط البنجاب، من بينها عاصمة الإقليم لاهور، التي يقطن بها أكثر من 11 مليون نسمة.



يشار إلى أن باكستان مسؤولة عن أقل من 1% من الانبعاثات الكربونية العالمية، ولكنها ضمن أكثر 10 دول معرضة لمخاطر المناخ.