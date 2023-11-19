الامارات | سر الفوز بلقب ملكة جمال الكون.. إجابة سؤال تمنح ابنة الـ23 عاماً التاج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجت ملكة جمال نيكاراغوا، شينيس بالاسيوس، بلقب ملكة جمال الكون في وقت متأخر الليلة الماضية في السلفادور، وهي المرة الأولى التي ترتدي فيها متسابقة من نيكاراغوا التاج.

وتحدثت بالاسيوس، وهي أخصائية في الاتصال تبلغ من العمر 23 عاماً، عن رغبتها في العمل على تعزيز الصحة العقلية بعد أن عانت هي نفسها من نوبات قلق منهكة.

وحصلت ملكة جمال تايلاند أنتونيا بورسيلد على لقب الوصيفة الأولى، وملكة جمال أستراليا مورايا ويلسون على لقب الوصيفة الثانية.

وخاضت 84 متسابقة المنافسة للفوز بالتاج في النسخة الـ72 من المسابقة.

وضمنت بالاسيوس الفوز عندما أجابت بثقة عن سؤال حول الشخصية النسائية الذي تود السير خلال العام على أثرها بقولها ماري ولستونكرافت، الكاتبة والفيلسوفة الإنجليزية في القرن الـ18، التي نشطت في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وتعد واحدة من رواد الحركة النسوية.

وقالت بالاسيوس - التي بكت من الفرح بعد أن أعلن فوزها وتتويجها باللقب العالمي - إنها تريد العمل على سد الفجوة في الرواتب بين الجنسين حتى تتمكن المرأة من العمل في أي مجال.