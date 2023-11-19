توقعات مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم.. خبير أبراج يكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي

يحل المنتخب الوطني الأول، ضيفا ثقيلا اليوم الأحد، على نظيره سيراليون، في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة مصر وسيراليون في السادسة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب صامويل بدولة ليبيريا، في ثاني جولات تصفيات كأس العالم 2026.

ويأمل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في التصفيات، عقب الانتصار في المباراة الأولى على حساب جيبوتي بستة أهداف دون رد.

وتنقل مباراة منتخب مصر وسيراليون، عبر قناتي أون تايم سبورتس الأولى، و"ssc".

ويحتل المنتخب الوطني المركز الأول في المجموعة برصيد ثلاثة نقاط، بينما يحتل منتخب سيراليون المركز الخامس برصيد نقطة واحدة.

وتوقع محمد صبحي، خبير الأبراج، أن تكون طاقة لاعبي منتخب مصر أكثر تركيزا وتحكم بمجريات المبارة.

وواصل توقعاته في تصريح لـ الخليج 365: "تشهد المباراة فرض سيطرة منتخب مصر على إيقاع اللقاء على الجانب الآخر منتخب سيراليون سيحاول بشتى الطرق الخروج بنتيجة ايجابية والهجوم على مرمى منتخب مصر على فترات متباعدة".

وعن نتيجة اللقاء المتوقعة، توقع صبحي فوز منتخب مصر أو تعادل الفريقين.

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