صيادون يجدون حاوية عائمة في البحر تحتوي على مفاجأة صادمة.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تفاجئ مجموعة من الصيادين بحاوية كبيرة عائمة قبالة سواحل فرنسا، وقرروا الإبحار على بعد أميال من الساحل لمصادفة الحاوية، يُفترض أنها سقطت من سفينة شحن، وكانوا يستخدمون الحبال لتمكن من سحبها نحو قاربهم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Ladbible.

وأظهرت لقطات الفيديو التي تم التقاطها، الصيادون وهم يفتحون الحاوية ويمزقون الصناديق الموجودة داخلها، وكانت تتساقط آلاف من العلب التي تشبه أجهزة الآيفون في البحر كما أعتقد أفراد الطاقم.

وعلق العديد من الأشخاص على مقطع الفيديو المنتظر، قراءة عبارة "التبغ" على الصناديق البيضة التي الموجودة داخل الحاوية، وذلك يعني أنها صناديق سجائر وليست هواتف الآيفون كما أعتقد الصيادون، وأضاف شخص آخر أن الصناديق مكتوب عليها تبغ عالي الجودة.

مع العلم لم يتمكن أحد الصائدين من مسك أي علبة من الموجودين داخل الحاوية، حتى يتم التأكد من محتويات الحاوية العائمة، وبعد البحث تبين أن تاريخ نشر الفيديو يعود إلى عام 2021، ولكن إعادة نشره الآن أثار جدلًا جديدًا.

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