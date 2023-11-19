يتأثر بتغير الفصول والتغذية.. طبيبة تكشف أسرار وعلاج تساقط الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هند سامي

تعتبر مشكلة تساقط الشعر أمرا مقلقا لكثير من السيدات والرجال، وتتعدد أسبابه وطرق علاجه من شخص لآخر، وقد نرى تساقط الشعر على الوسادة أو في الحمام ونُصاب بالحيرة عن الأسباب التي أدت لذلك.. فهل الشامبو السبب؟ وما هي الطريقة الصحيحة لاستخدام الزيوت؟ وما علاقة العمر؟ وهل يؤثر الحمل والرضاعة على تساقط الشعر؟ كل ذلك تجيب عنه د. إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل والليزر بكلية طب جامعة بنها في سياق الحوار التالي.

ما أسباب وعوامل تساقط الشعر؟

تتعدد أسباب تساقط الشعر، فقد يرجع ذلك إلى التوتر العصبي أو سوء التغذية أو إجراء عمليات جراحية أو أيضا تعرض الجسم لضغط مرضي، مثل الأمراض المزمنة أو فترة مرضية مع ارتفاع في درجات الحرارة، أو التدخين كل ذلك قد يؤدي إلى تساقط الشعر.

وتنقسم أسباب تساقط الشعر إلى نوعين:

النوع الأول، هو تساقط شعر مفاجئ في فروة الرأس، وذلك يرجع إلى معدل الشعيرات، ويترواح المعدل الطبيعي للتساقط 100 شعرة في اليوم الواحد، إذا إزداد عن ذلك يعتبر تساقط شعر زائد، على سبيل المثال أجد شعري متساقط على الوسادة أو في الحمام أو في فرشاة الشعر، كل ذلك يشير إلى أن هناك معدل زائد في تساقط الشعر.

النوع الثاني، هو تساقط الشعر بنظام ومعدل محدد لدى الرجال أو السيدات، ويرجع ذلك إلى المعدل الوراثي أو الاستعداد الهرموني لجسم الرجل أو المراة، على سبيل المثال، تتسع فروة الرأس عند المرأة، وعند الرجل يحدث تراجع في مقدمة الرأس وتأخذ شكل M، وقد يزيد ذلك مع التقدم في العمر، فيما بعد سن الثلاثين، ويرتفع أكثر في الأربعين والخمسين عاما وهكذا.

ما علاج تساقط الشعر؟

يتم العلاج من خلال الفحص الطبي للتأكد من صحة الشعر وفروة الرأس، والتأكد من عدم وجود أي أمراض جلدية، بجانب ذلك إجراء بعض الفحوصات والتحاليل، لمعرفة مخزون الحديد في الدم، وأيضا نسبة الهيموجلوبين ومعدل فيتامين د وهرمون الغدة الدرقية، وأيضا من خلال استخدام شامبو مناسب مع طبيعة الشعر، ومحلول مقوي ومغذي لجدر الشعر يحتوي على فيتامينات، أو استخدام ماسك مرطب أو حمام زيت أو سيرم أو كريم للشعر بعد الاستحمام، ولكن في حالات الشعر التالف والمتقصف لابد من قص أطراف الشعر، لأن التقصف لا يُعالج.

ما أسباب تساقط الشعر بعد الحمل والولادة؟

أثناء فترة الحمل قد يتحسن وتزداد قوة الشعر، ولكن بعد الولادة تختلف الهرمونات وتنخفض في الجسم عن أثناء الحمل وتصل إلى أقل معدل لها في الشهر الرابع أو السادس بعد الولادة، وبالتالي يحدث تساقط في الشعر عند بعض السيدات.

هل الرضاعة قد تكون سببا؟

لا تسبب الرضاعة تساقط في الشعر، ولكن السبب يرجع إلى تغير في الهرمومات بعد الولادة.

هل نقص الفيتامينات لها علاقة بتساقط الشعر؟

نعم، قد يسبب سوء التغذية تساقط في الشعر، ولذا يعتبر مظهر الشعر هو مرآة الجسم، والشعر الجميل لا يوجد إلا في جسم صحيح، وبالتالي إذا كان هناك سوء تغذية أو نقص في الفيتامينات يحدث تساقط في الشعر، ولذا فاستخدام الفيتامينات في حالات علاج تساقط الشعر من الوسائل المهمة لعلاج التساقط، لأن الفيتامينات تقوم بعملية تعويض للفيتامينات الناقصة في الجسم، ولكن أخذ الفيتامينات لا يكون كافيا، فلابد من وجود نظام غذائي متوازن مع أخذ الفيتامينات بشكل مكمل غذائي بجانب الطعام.

ما رأيك في الامتناع عن استخدام الشامبو؟ وما البديل؟

من المهم استخدام شامبو خاص ومناسب مع طبيعة الشعر، لتنظيف الشعر وفروة الرأس، فالشعر الدهني يغسل بمعدل يوم بعد يوم، أما بنسبه للشعر التالف والمتقصف مرتين في الأسبوع، وأيضا من المهم استخدام الشامبو في فترة العلاج، فيجب التأكد من نظافة فروة الرأس بالشامبو المناسب قبل وضع العلاج، لكي تستفيد بشكل جيد من الدواء، والبديل للشامبو ممكن استخدام الصابونة النابلسي وهي اقتصادية في الثمن وتتميز باحتوائها على زيوت طبيعية ولا تسبب تلف الشعر.

هل العمر سبب في تساقط الشعر؟

نعم العمر سبب في تساقط الشعر، لأن الشعر يصاب بالعجز، مثل عجز وتجاعيد البشرة، فيصاب الشعر في القوة واللمعان ولون الشعر، مع معدلات مختلفة من العمر.

ما الطريقة الصحيحة لاستخدام الزيوت؟

زيوت الشعر من الممكن أن تكون مفيدة وأيضا ضارة على حسب الاستعمال، فقد تكون مفيدة في حالة استخدام الزيوت على الشعر المجعد والتالف، من خلال عمل حمام زيت لشعر مرة إلى مرتين في الأسبوع، والطريقة هي أن أضع الزيوت على الشعر في الليل، ومن ثم أقوم بغسيل الشعر من الزيوت في الصباح بالشامبو المناسب بشكل جيد.

وقد تكون الزيوت ضارة، في حالة استخدامها على فروة رأس تعاني من أكزيما دهنية، أو شعر دهني أو فيه قشرة في الشعر فتعتبر الزيوت في هذه الحالة ضارة، و أيضا لا أنصح باستخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون والخروع وجوز الهند كدهان للشعر يوميا، لأنه قد تكون الزيوت قوية على الشعر وفروة الرأس، ولكن من الممكن استخدامها بعمل حمام زيت.

هل هناك فترات يزداد فيها معدل تساقط الشعر مثل تغير الفصول؟

نعم، يتأثر تساقط الشعر عند أغلب الناس مع تغير الفصول، لكن يكون عادًة تساقط شعر موسمي، مثل تساقط أوراق الشجر في الخريف، ويعتبر الشعر نفس الشيء، ولكن يعاد غيره بشعيرات جديدة، ويعتبر ذلك تساقط شعر مرحلي فسيولوجي، ويتعالج من تلقاء نفسه دون علاج إذا كانت الصحة جيدة ولا تعاني من سوء تغذية.

هل المخدات الحرير أو الستان أفضل من المخدات القطنية للشعر؟

المخدات القطنية جيدة ولا تسبب أي مشاكل للشعر فأغلب الناس تستخدمها.

هل هناك بعض الأكلات المهمة والمغذية للشعر؟

نظام التغذية المتوازن للجسم هو من خلال دمج المأكولات التي تحتوي على نسبة من الخضار والفاكهة للنظام الغذائي اليومي، والذي يحمل على الأقل خمسة ألوان من الغذاء، لاحتوائهما على الفيتامينات، مثل الفلفل الأحمر والبنجر وأيضا قدر من البروتينات وفيتامين B، وهو يعتبر من الفيتامينات المهمة لنمو الشعر، ومتواجد في الخبز والخميرة والبقوليات واللحوم ويوفر بشكل طبيعي في النظام الغذائي اليومي لمعظم الناس، ولكن مع التقدم في العمر يقل امتصاص فيتامين B من الأمعاء، ولذلك يتم تعويض هذا النقص من خلال أخذ الفيتامينات المكملة للمحافظة على صحة الجسم والشعر، ومن خلال المتابعة مع الطبيب المعالج.

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