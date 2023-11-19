سيدة تتعرض لموقف محرج خلال تناولها وجبة في أحد المطاعم … هذا ما حدث "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، تعرضت سيدة كانت تتناول طعامها في أحد المطاعم لموقف محرج، حيث تعرض للضرب في رأسه، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Ladbible.

لسوء حظ النادل أنه كان يلعب باليقطين كأنها كرة قدم، وعندما ركلها جاءت في رأس أحد الزبائن الموجودين في المطعم، عن طريق الخطأ وبالرغم من تقديمه اعتذارات عديدة، ولكن ذلك لم يساعده في عدم خسارة وظيفته.

وانتشر مقطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، التي تسببت في نزول تقييم المطعم على Google Reviews إلى نجمة واحدة، ونال النادل العديد من التعليقات التي تنتقد تصرفه غير المسؤول في ركل اليقطين داخل مطعم ممتلئ بالزبائن.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

ضع الباذنجان في الحليب قبل الطهي وشاهد ما سيحدث.. مفاجأة غير متوقعة

علامة واحدة في الصباح قد تكشف عن نقص هذا الفيتامين

"حرب عالمية ثالثة" وهذا ما يحدث مع فلسطين والأردن.. أخطر توقعات ليلى عبد اللطيف للفترة المقبلة

ماغي فرح: 4 أبراج فلكية تتغير حياتها ومفاجآت وكوراث بأنتظار هؤلاء خلال عام 2024

أب يحبس ابنته الصغيرة في السيارة لمدة 5 ساعات- والسبب مفاجأة صادمة