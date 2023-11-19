حسام موافي يكشف أسباب الإصابة بجرثومة المعدة.. وهذه الأعراض تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

جرثومة المعدة من المشكلات الصحية الشائعة التي يعاني منها الأشخاص، وغالبًا ما ينتج عنها أعراضًا مزعجة، وأكثر ما يزعج العديد الإصابة بها مجددا من بعد علاجها.

لذا في هذا الصدد، قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن تكرار الإصابة بجرثومة المعدة من أكثر المشكلات التي يعاني منها الأشخاص بعد مرور فترات زمنية قصيرة من علاجها، وذلك لأن أغلب الأشخاص يتناولون الطعام خارج المنزل.

وأوضح موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، أن تناول الطعام خارج المنزل دائمًا، يعد أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بجرثومة المعدة، وذلك نظرًا لعدم التأكد من نظافة المعدات المستخدمة في الطهي، وسلامة المكونات المستخدمة في صنع الأطعمة، والتي تزيد من خطر الإصابة بها مرارا وتكرارا.

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة، أن عدم استخدام أدوات شخصية ومنفصلة في الطعام مثل الملاعق والأواني، ومشاركتها مع الآخرين، قد تزيد من خطر الإصابة بجرثومة المعدة، حيث يمكن أن تنتقل عن طريق اللعاب من الشخص المصاب وتنتقل إلى الشخص السليم، مشيرًا إلى وجود العديد من الأمراض التي تنتقل عن تناول الطعام خارج المنزل، مثل الكبد الوبائي A.

ووفقًا لما ذكره موقع Mayoclinic، إليك أبرز الأعراض التي تكشف الإصابة بجرثومة المعدة، وتشمل ما يلي :

1- الشعور بحرقان في المعدة.

2- ألم مزعج في المعدة قد يتفاقم عندما تكون المعدة فارغة.

3- الغثيان.

4- فقدان الشهية.

5- التجشؤ المتكرر.

6- الانتفاخ.

7- فقدان الوزن غير المبرر.

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