علامة في أصابع اليدين والقدمين تكشف إصابتك بـ القاتل الصامت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعاني العديد من تنميل الأطراف إذا كانت اليدين أو القدمين أو كليهما معًا، وغالبًا ما يربطون الأمر بوجود مشكلة في الأعصاب، ويجهلون أنها قد تكون علامة تحذيرية على الإصابة بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

لذا وفقًا لما ذكره موقع Express البريطاني، سوف نتعرف على تأثير ارتفاع الكوليسترول على صحة الأطراف، في السطور التالية.

ارتفاع الكوليسترول في الدم، يشير إلى تراكمه في الشرايين والأوردة، التي يمكنها أن تهدد صحة الجسم مع مرور الوقت، تظهر على اليدين والقدمين في البداية من خلال الشعور بألم بهم يمكن أن يزداد تدريجيًا.

ولكن إهمال ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم لفترة زمنية طويلة، يمكن أن ينتج عنها تنميل في الأطراف، ويكون مزعجاً للغاية، كما كشفت الكلية الأمريكية لجراحة القدم والكاحل.

كيف يحدث ذلك ؟

عادة ما يتسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى تراكم الترسبات في جدران الأوعية الدموية، مما يجعلها ضيقة أو مسدودة، وبالتالي تمنع الدم المحمل بالأكسجين من الوصول إلى الأعضاء، بما في ذلك الذراعين والقدمين، مما يتسبب في الشعور بتنميل وألم وتغير لون اليدين من الداخل إلى الأصفر.

ويجهل العديد أن تجاهل هذه الانسدادات الناتجة عن مستويات الكوليسترول المرتفعة، يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بـ مرض الشرايين الطرفية، وغالبًا ما تشمل أعراضه ما يلي :

- الشعور بتشنجات في الساق.

- ألم تزداد حدته في الأطراف.

- الإصابة بتقرحات في الساقين.

- الشعور ببرودة في الأطراف.

- تغير لون الساقين.

تغير لون الأظافر.

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