«عملت 7 آلاف عملية وهموت قريب».. معلومات عن نجوى إبراهيم بعد إصابتها بالسرطان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارتها الإعلامية نجوى إبراهيم بعدما صرحت على الهواء معاناتها مع مرض السرطان، ردًا على بعض المنتقدين، إذ أكدت أنها تعاني من بعض الوعكات الصحية، قائلة: «أنا عندي سرطان وهموت قريب»، ما أثار قلق محبيها.

وصدمت الإعلامية الشهيرة التي حجزت مكانها منذ سنوات في قلوب الأطفال، محبيها بسبب حالتها الصحية، في إطار ردها على بعض الانتقادات، قائلة: «أنا أول مرة أقرأ كومنتات كتير جدًا على حاجة نزلت، يا نهار أبيض على اللي اتقال، ما تروحوا يا جماعة تتعالجوا.. إنتو عايزيني أعتزل؟ ما ضروري الواحد يعتزل هو هيقعد طول العمر يكلمكم؟ ممكن أعتزل الأسبوع اللي جاي».

وتابعت الإعلامية الشهيرة: «سني 80 سنة وعندي سرطانات وعاملة 7 آلاف عملية، وهعتزل وهموت قريب الناس بتستكتر على غيرها الابتسامة، وليه لازم كل الناس اللي بتضحك يبقى عندها ملايين؟ ما تقولوا الحمد لله.. يا رب أبقى زيه وباسم الله ما شاء الله، ومن شر حاسد إذا حسد، انتو إيه اللي يريحكم أعتزل؟».

أول تعليق من نجوى إبراهيم بعد مهاجمة منتقديها

وعلقت الإعلامية نجوى إبراهيم، لـ«الوطن» عقب حديثها عن وعكتها الصحية، والحديث عن الاعتزال، قائلة: «أنا الحمد لله كويسة وبخير».

نجوى إبراهيم تتصدر محركات البحث

وعلى الفور تصدرت الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثها عن الوعكة الصحية، وفي السطور التالية، نرصد إليكم أبرز المعلومات والمحطات في حياة الإعلامية نجوى إبراهيم.

من هي نجوى إبراهيم؟

مذيعة وممثلة مصرية.

حصلت نجوى إبراهيم على ليسانس آداب قسم اجتماع.

عملت بالتليفزيون المصري عام 1963.

قدمت العديد من البرامج، كان على رأسها «اخترنا لك، فكر ثواني واكسب دقايق، عصافير الجنة».

هي من أدخلت شخصية (بقلظ) في برامج الأطفال، قبل أن تحصل على لقب «ماما نجوى».

تولت منصب رئيسة لقناة النيل للأسرة والطفل 1995.

بدأت مشوارها في التمثيل من خلال فيلم (الأرض) مع المخرج يوسف شاهين، ثم أفلام «الرصاصة لا تزال في جيبي»، «العذاب فوق شفاه تبتسم»، «فجر اﻹسلام»، «حتى آخر العمر» وأعمال درامية منها «عواصف النساء، أستاذ ورئيس قسم».

شاركت في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب «الدوم».

تحدثت أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

تزوجت الإعلامية نجوى إبراهيم ثلاث مرات كانت البداية من لاعب الكرة الشهير مروان كنفاني، وتزوجت بعد ذلك من الإعلامي أحمد فوزي، ثم انفصلت عنه، ليكون الزواج الثالث من رجل الأعمال عاصم القزاز.