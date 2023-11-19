نجل هاني الناظر يصدم متابعيه بشأن حالته الصحية.. ماذا قال؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا يزال السؤال عن التطورات الصحية للدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، تشغل متابعيه حتى الآن، طبيب الغلابة الذي لم يبخل قط بتقديم المشورة والنصيحة الطبية لمتابعيه، وغير القادرين بدون مقابل، قبل أن يصدمهم منذ أكثر من شهر بوعكة صحية شديدة وصلت بالأطباء لاكتشاف إصابة استشاري الجلدية الكبير بمرض السرطان.

تطورات الحالة الصحية لـ هاني الناظر

من الإعلان بواحد من أشد أنواع السرطان النادرة وتدهور الحالة الصحية عقب الجلسة الأولى من الكيماوي، وحتى دخول العناية المركزة، كانت تطورات خطيرة للدكتور هاني الناظر، قبل خروجه من العناية المركزة، وانتظار الوقت المناسب للجرعة الثانية من الكيماوي، التي يحيل بينه وبينها مشاكله الصحية.

نجل هاني الناظر يصدم متابعيه بشأن حالته الصحية

ويحاول الدكتور محمد الناظر، نجل هاني الناظر، نشر وتوضيح الحالة الصحية لاستشاري الجلدية بين اليوم والآخر، لطمأنة المتابعين، إلا أن الفترات الماضية ساد الصمت التام ما أثار خوف الكثير حول الحالة الصحية للطبيب الشهير، والسؤال عنه.

وقرر الكثير من الرواد توجيه سؤال حول الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، إذ تساءل أحد الرواد، قائلًا: «هل الدكتور هاني حالته بخير؟»، ليصدم نجله المتابعين، قائلًا: «لا»، ثم عاد بتعليق بشأن عدم وجود جيد أو جديد بحالته الصحية، لهذا السبب لم يعلق.

تدهور كبير في الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، خلال الأيام الماضية، وصلت لدخوله العناية المركزة، بسبب انخفاض ضغط الدم مع آثار العلاج الكيماوي، قبل الخروج منها وانتظار موعد الجلسة الثانية من جرعات الكيماوي.