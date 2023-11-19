حسام موافي يكشف عن الحالة التي يكون فيها الصداع علامة على ورم في المخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، من تتجاهل الصداع لأنه قد يكون بمثابة علامة تحذيرية على الإصابة بمرض خطير، وخاصًة إذا كان يصاحبه مجموعة من الأعراض.

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، أن أبرز الأعراض التي تنذر بخطر ومصاحبة للصداع، عدم وضوح الرؤية والشعور بزغللة في العين، والقيء تلك العلامات تكشف عن وجود ورم في المخ.

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة، أن المخ محاط بالجمجمة ويوجد بينهم مياه، لذا عند ارتفاع ضغط المياه ينتج عنها الإصابة بأشد أنواع الصداع وهما الصداع العنقودي والنصفي، وغالبًا ما يكون الصباح أكثر الفترات التي يعاني منها البعض منه بسبب النوم المسطح.

واختتم موافي حديثه قائلًا، إن سرعة التوجه إلى طبيب المخ والأعصاب عند الشعور بالأعراض المصاحبة للصداع يكون ضروريًا، وخاصًة عند القيء المفاجئ أي دون الشعور بغثيان، لإجراء الفحوصات اللازمة ومن أهمها ما يلي:

1- أشعة رنين.

2- مقطعية على المخ.

3- فحص قاع العين والتأكد من سلامة العصب البصري.

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