شينيس بالاسيوس.. 13 معلومة عن ملكة جمال الكون 2023 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - نجحت شينيس بالاسيوس، من نيكاراجوا، والبالغة من العمر 23 سنة، في التتويج بلقب ملكة جمال الكون 2023، في النسخة الثانية والسبعين من المسابقة التي أقيمت هذا العام في السلفادور.

ووفق موقع insider ، فهذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها متسابقة من نيكاراجوا بلقب ملكة جمال الكون، حيث تفوقت على 84 متسابقة شاركت خلال أسبوع من المسابقات التي شملت ارتداء ملابس السباحة وفساتين السهرة والفساتين التقليدية.

وتسلمت شينيس بالاسيوس، التاج والوشاح من ملكة جمال الكون للعام الماضي، ربوني جابرييل، من الولايات المتحدة.

بينما احتلت التايلاندية أنطونيا بورسيلد المركز الثاني والأسترالية مورايا ويلسون المركز الثالث.

واستعرض موقع insider معلومات عن شينيس بالاسيوس ملكة جمال الكون 2023 كالتالي:

ولدت في عاصمة بلادها "ماناجوا".

عمرها 23 سنة فهي من مواليد عام 2000

تخرجت بدرجة علمية في الاتصال الجماهيري من جامعة أمريكا اللاتينية.

لديها شغف بإنتاج وتحرير محتوى الفيديو، وفقًا لسيرتها الذاتية في مسابقة ملكة جمال الكون.

تعمل شينيس بالاسيوس كمقدمة برامج تلفزيونية وعارضة أزياء.

فازت بمسابقة ملكة جمال المراهقات نيكاراجوا 2016.

تأهلت لملكة جمال العالم عن نيكاراجوا 2020.

احتلت المرتبة الأربعين الأولى في مسابقة ملكة جمال العالم 2021.

تعتبر هي أول سيدة من نيكاراجوا تفوز بلقب ملكة جمال الكون.

تتنبى دائما قضايا الدفاع عن حقوق المرأة .

تؤكد على أهمية المساواة في الأجر بغض النظر عن الجنس حتى تتمكن المرأة من العمل في أي مجال.

كانت صريحة بشأن صراعاتها المتعلقة بصحتها العقلية طوال رحلة ملكة جمال الكون، في فيديو صوت من أجل التغيير، قالت بالاسيوس إنها بدأت تعاني من نوبات قلق شديدة أثناء وجودها في الجامعة.

بدأت مشروع "افهم عقلك" للدفاع عن النساء اللاتي يعانين من مشاكل الصحة العقلية.

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