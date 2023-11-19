ليلى عبد اللطيف تكشف مفاجأة: ظهور شخصية سياسية بارزة بعد أنباء عن اغتيالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

توقعت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف ظهور شخصية سياسية بارزة على الساحة من جديد بعد أنباء عن اغتيالها.

وأشارت ليلى إلى أن الأنظار سوف تتجه إلى شخصية سياسية قيادية بارزة كان قد انتشر خبر اغتياله ووفاته حول العالم منذ فترة طويلة.

وكشفت خلال استضافتها في برنامج "أنا هيك" المذاع عبر قناة "الجديد" ويقدمه الإعلامي اللبناني نيشان: " سنرى هذه الشخصية تظهر على العلن مرة أخرى، ما يثير صدمة كبيرة للوطن العربي، كما أنها مازالت على قيد الحياة، لكن رفضت ليلى الإفصاح عن اسم هذه الشخصية".

وأوضحت العرافة : "الصراع الاقتصادي سينتقل إلى بورصة الذهب والفضة ومجال الاستثمار، كما ستحدث فوضى كبيرة على أبواب البنوك".

كما توقعت "ليلى" استقالة أحد رؤساء العرب مباشرة على الهواء وبشكل مفاجئ وصادم، مشيرة إلى ارتفاع سعر الحديد مثل الذهب والفضة أيضا.

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