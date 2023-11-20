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الامارات | إصدارات «التربية العربي»

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العين - الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إصدارات «التربية العربي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج في فعاليات النسخة الـ14 من مهرجان العين للكتاب، الذي انطلق أمس. وتهدف المشاركة إلى نشر إنتاج المكتب العلمي في مختلف مجالات التربية والتعليم، وتوزيع الإصدارات العلمية على المؤسسات ذات العلاقة والاختصاص، وكذلك على زوّار المهرجان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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