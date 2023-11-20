الامارات | إصدارات «التربية العربي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج في فعاليات النسخة الـ14 من مهرجان العين للكتاب، الذي انطلق أمس. وتهدف المشاركة إلى نشر إنتاج المكتب العلمي في مختلف مجالات التربية والتعليم، وتوزيع الإصدارات العلمية على المؤسسات ذات العلاقة والاختصاص، وكذلك على زوّار المهرجان.