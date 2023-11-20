احذر غدا أمطار ورياح وسيول.. تحذير عاجل من «الصحة» بتناول هذا القرص

القاهرة - سمر حسين - ماما

حالة من الخوف تنتاب الأمهات عقب حديث هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس المتقلبة الساعات المقبلة، التي من المقرر أن تشهد عدة ظواهر جوية مختلفة، على رأسها الأمطار الرعدية التي قد تصل للسيول، والرياح المحملة بالأتربة، المقرر أن تشهدها العديد من المحافظات بالبلاد.

احذر غدّا أمطار رياح وسيول

واليوم، استمرت تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، بشأن استمرار سقوط الأمطار على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تصل إلى حد السيول وقد تكون رعدية أحيانا على أغلب أنحاء البلاد، فضلًا عن نشاط الرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة وذلك بسبب المنخفض الجوي التي تتعرض له البلاد، وهو ما أثار رعب أولياء الأمور، بسبب دوام الدراسة، وخوفًا على الأطفال من مشكلات الطقس، والإصابة بالأمراض والفيروسات المرتبطة بالبرد.

احذر غدّا أمطار رياح وسيول.. تحذير عاجل من الصحة ما هو؟

وكانت وزارة الصحة والسكان، قدمت نصائح عاجلة عبر صفحتها على «فيسبوك» للطلاب والأطفال وكبار السن، للتعامل مع التقلبات الجوية، جاءت على النحو التالي:

- احذر خروج الرضع في أوقات مبكرة أو متأخرة من اليوم.

- تجنب فترات هطول المطر الغزيرة.

- ارتداء ملابس مناسبة للمطر.

- استخدام الشمسيات في مناطق سقوط الأمطار.

- ضرورة ارتداء السترات، وخاصة في الصباح الباكر مع انخفاض درجات الحرارة.

- الاهتمام بالأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والليمون.

- ضرورة تناول الأطعمة والمشروبات، التي تهاجم الفيروسات، مثل الخضروات الورقية الخضراء، وتناول الزنجبيل، والفواكه المتنوعة.

نصائح مهمة لمواجهة طقس الغد

وجه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عدة نصائح لمرضى الحساسية والربو، عبر «هُن»، جاءت على النحو التالي:

- تجنب الخروج من المنازل وقت الأتربة إلا للضرورة القصوى، أو ارتداء الكمامات.

- تناول الأكلات الغنية بفيتامين (سي) .

- تناول السوائل التي تحتوي على مضادات الأكسدة مثل اليانسون ووق الجوافة والعسل الأبيض.

- ضرورة أقراص مضادات الهستامين، مع غسيل الأنف بمحول الملح.

- شرب المياه بكثرة.