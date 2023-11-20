احذر تناول البيض بهذه الطرق.. تسبب مشكلات صحية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد البيض من الأكلات الغنية بالبروتين بدرجة كبيرة، إذ ينصح به أطباء التغذية ومدربو اللياقة البدنية، فضلًا عن احتوائه على الكالسيوم والمعادن التي يحتاجها الجسم في البناء، وعلى الرغم من أهمية البيض الصحية والكبيرة، إلا أنه قد يسبب مشكلات صحية كبيرة بسبب طريقة طهيه وتناوله، إذ تعد أول المشكلات التي لا يعرفها البعض هي غسل البيض قبل سلقه، ما يتسبب في توسيع مسامات البيض ودخول الهواء والبكتيريا، وهو ما قد يصل للإصابة بالسالمونيلا والبكتيريا الضارة، وفقًا لما ذكرته الدكتورة نعمة عبد الهادي، أخصائي طب الأطفال والتغذية بالمعهد القومي للتغذية لـ«هُن».

احذر تناول البيض بهذه الطريقة.. يسبب التهاب الأمعاء والتسمم

غسل البيض قبل السلق، أو تناول بيض فاسد فقط لم تكن كافة مشكلات البيض التي يمكن أن يسببها، إذ هناك طرق خاطئة عند طهي وتناول البيض تسبب مشكلات صحية تصل للتسمم والتهاب المعدة.

ومن جانبه، حذر الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية، من سلق البيض في المياة المغلية لفترات طويلة وبدرجة حرارة عالية، إذ تتأثر المركبات الحيوية التي تتأثر بدرجات الحرارة ما تُسبب التسمم والإسهال.

ونوه «الحوفي» لـ «هُن» على ضرورة عدم إعادة تسخين البيض بشكل متكرر في الميكرويف، بسبب عدم توزيع الحرارة بشكل منتظم، إذ تتعرض أجزاء من البيض لحرارة عالية، وأخرى لحرارة منخفضة، وهو ما يسبب أمراض بكتيرية.

وكانت حذرت بعض الدراسات من تناول البيض بعد طهيه في درجات حرارة عالية، إذ يتفاعل كبريتيد الحديد، المسبب في التهاب الأمعاء، مع تأكسد الكوليسترول وإنتاج مركبات «الأوكسيستيرول»، المسبب في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والتهاب الأمعاء، وفقًا لما جاء في «سبوتنيك».