4 نصائح اتبعيها لو شعرك دهني.. بينها عدم الإفراط في غسله

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

من أكثر المشكلات التي تواجه السيدات هي الشعر الدهني أو «الهائش» والمقصف، ومعظمهن يجهلن الأسباب التي تجعل فروة الرأس غير صحية، والحقيقة أن هناك عدة عادات خاطئة يتبعّنها تؤدي إلى هذه النتيجة، لذا يستعرض «هن» أهم النصائح لعلاج الشعر الدهني، والطريقة الصحيحة لغسل الشعر دون إتلافه، بحسب ما نشره موقع «onlymyhealth».

نصائح للتعامل مع الشعر الدهني

يعتبر الإفراط في استخدام الزيوت أحد أهم أسباب الشعر الدهني، بالإضافة إلى وجود الاختلالات الهرمونية، لذا يفضل اتباع ما يلي من نصائح:

ـ تجنب استخدام منتجات العناية بالشعر غير المناسبة للشعر الدهني.

- عدم الإفراط في غسل الشعر يوميا، إذ أن ذلك يعمل على تحفيز الغدد الدهنية التي تنتج الزيت لحماية فروة الرأس، وزيادة عدد مرات غسيل الشعر تعمل على زيادة تحفيز الغدد، ما يترتب عليه دهنية أكثر للشعر.

- ضرورة غسل الشعر الدهني مرتين على الأقل في الأسبوع، مع أهمية استخدام الماء الدافئ وليس الساخن.

الطريقة الصحيحة لغسل الشعر

ـ الخطوة الأولى: فرك الشعر بلطف حتى لا تضرين فروة الرأس.

ـ الخطوة الثانية: اغسلي شعرك جيدا لإزالة أي بقايا من الشامبو أو البلسم لأنه يمكن أن يترك طبقة على شعرك مما يجعله يبدو دهنيا.

- الخطوة الثالثة: اختيار شامبو مناسب لنوع الشعر، يساعد على التخلص من تراكمات وزيوت زائدة وشوائب من الشعر وفروة الرأس.

ـ يساهم الشامبو المنقى في تنظيف الرأس بعمق، ويتم استخدامه مرة أو مرتين في الشهر فقط.