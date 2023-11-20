الكافيين.. كيف يؤثر على النوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف باحثون في جامعة واشنطن بالولايات المتحدة، تأثير الكافيين على النوم.

وتعتبر مشكلة الافتقار إلى يكفي من النوم عالمية، حيث تقدر الأبحاث أن حوالي ثلث سكان العالم يتأثرون بالأرق.

وفي الدراسة، استخدم الباحث فرانك سونج وفريقه أدوات المسح اليومية الرقمية لقياس عادات استهلاك الكافيين، ومقاييس النوم لدى 17 متداول مالي ذكر بدوام كامل على مدى 6 أسابيع، وفقا لموقع ميديكال نيوز توداي.

واختار سونج "المتداولين الماليين لأنهم من الفئة التي تستهلك الكافيين بانتظام، كما تتطلب مهنتهم اهتماما عاليا وسرعة معرفية، ولذلك فإنهم يقدرون اليقظة والحدة العقلية خلال النهار".

وأظهر التحليل أن استخدام الكافيين يقلل مدة النوم التي أبلغ عنها المشاركون في الدراسة 10 دقائق في المتوسط، بعد كل كوب تناولوه في اليوم السابق.

وقال سونج: "توقعنا أننا سنجد بالفعل انخفاضا في مدة النوم بسبب الكافيين بناءً على أبحاث سابقة حول الكافيين والنوم، لكن فوجئنا بحجم الانخفاض، لقد كان أكبر مما توقعنا".

وأشارت النتائج إلى أن الاستخدام المستمر للكافيين يؤثر على جودة النوم على المدى الطويل.