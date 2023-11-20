"الصراخ" عدو الصحة.. إليك آثاره على الجسم والعقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الصراخ من ردود الفعل الأولية عند الشعور بالغضب، ويمكن أن يؤثر على صحة الجسم بشكل خطير، ويجهل البعض هذه التأثيرات.

لذا في التقرير التالي، سوف نتعرف على أبرز الأشياء الخطيرة التي تحدث للجسم عند الصراخ، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Brightside.

زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم

الصراخ بصوت مرتفع، ينتج عن ذلك زيادة في معدل ضربات القلب، ما يعني أن ضغط الدم يرتفع أيضًا، وغالبًا ما تظهر بعض الأعراض ومنها احمرار الخدين وأوردة الجلد، عدم القدرة على التنفس، وحدوث خلل في تدفق الدم المحمل بالأكسجين، وصعوبة وصوله للأطراف، ويجعلهم أكثر برودة.

التأثير على صحة جهاز المناعة

ينتج عن الصراخ أو الدخول في جدال حاد، تقليل قوى دفاعات المناعة، ويظهر ذلك في أن الأشخاص سريعي الغضب وأصحاب ردود الفعل الحادة يمرضون كثيرًا.

صحة الذاكرة

تؤثر المواقف العصبية بشكل متزايد على قوة الذاكرة، وذلك يظهر عليه من خلال الأحاديث التي يدخل فيها فيما بعد.

الألم المزمن

الصراخ المتواصل يمكن أن يؤثر على الصحة ويجعلك تعاني الألم المزمن وتشمل آلام الظهر، ألم الرقبة، والصداع والتهاب المفاصل.

مشاكل صحية أخرى

الصراخ والغضب يتسبب في زيادة مواد التوتر الكيميائية المواد في الجسم والدماغ، وينتج عنها تغييرات في عملية التمثيل الغذائي، ويمكن أن يسبب مشاكل في الهضم، بالإضافة إلى ظهورها على صحة الجلد مثل الأكزيما.

اقرأ أيضا:

هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت "طبيخ بالليل"

طبيب يكشف 13 عرض غير متوقع للسرطان.. لا تتجاهلها

"مشاعره متجمدة وعيونه تكشف الكثير".. تحليل لغة جسد محمد صلاح في فيديو أحداث غزة

"سبب غريب".. رجل يزيف إصابته بنوبة قلبية للتهرب من هذا الأمر

قبل نهاية 2023.. اعرف ما يخبئه برجك عاطفيا