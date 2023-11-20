أطعمة ومشروبات مفيدة للإقلاع عن التدخين.. هل تعرفها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الإقلاع عن التدخين أمر يرغب فيه كثيرون لكنهم يجدون صعوبة في ذلك.

لكن مارينيه جامباريان، رئيسة مركز الوقاية ومراقبة استهلاك التبغ التابع للمركز الوطني للبحوث الطبية للعلاج والطب الوقائي في روسيا، كشفت المنتجات التي يمكن أن تساعد على تقليل الرغبة في التدخين.

وتقول مارينيه: "بعد تناول أطعمة مثل اللحوم يصبح التدخين أكثر متعة، في حين لا يطاق طعم السجائر بعد تناول الجبن والفواكه والخضروات، لذلك يجب التفكير والاهتمام بالنظام الغذائي الملائم للإقلاع عن التدخين، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وتنصح الخبيرة لتجنب الرغبة في التدخين، بتغيير عادات فترة ما بعد تناول وجبة الغداء بتناول الجزر أو الكرفس أو الخيار أو البذور،لأن هذا يبقي اليدين والفم مشغولين.

ووفقا لها، يجب الإكثار من شرب السوائل خلال فترة الإقلاع عن التدخين- الماء، شاي الأعشاب والفواكه، التي تساعد أيضا على إخراج السموم من الجسم، وتنظيف الشعب الهوائية وترطيب الفم.

وتحذر الخبيرة من تناول المشروبات الغازية والكولا والمشروبات الكحولية والقهوة والشاي لأنها تحفز الرغبة بالتدخين، لذلك من الأفضل تناول عصير الطماطم.