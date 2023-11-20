إزاي تفرقي بين الذهب الحقيقي والمزيف؟.. 5 علامات تكشف الاختلاف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ربات المنازل يتابعن باهتمام أسعار الذهب أولا بأول، إذ يفضل بعضهن الاستثمار فيه وإدخار الأموال لشرائه، ومع تزايد الطلب على العملات والسبائك الذهبية، ظهرت الكثير من شركات الصاغة في المجال، وهو ما دفع السيدات للسؤال عن الفرق بين الذهب العادي وذهب هذه الشركات، وكيفية التفريق بين الذهب الحقيفي والمزيف، وهو ما نوضحه خلال التقرير التالي في «هُن».

الفرق بين الذهب العادي وذهب شركات الصاغة

واصفي واصف، مستشار شعبة الذهب في اتحاد الصناعات المصرية، قال لـ«هُن»، إنّ الذهب معدن نقي لا يحتوي على إضافات، وهذا يجب أن يكون جوهر الصناعة في أي من الشركات، وعندما تبحث النساء عن أفضل أنواع الذهب للشراء يجب أن تتجه إلى الدمغة والمصنعية المناسبة: «لا يوجد فرق بين الذهب العادي وذهب شركات الصاغة، لكن من الضروري التحقق من المواصفات والنقاء والمصدر والضمانات المقدمة قبل الشراء».

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وأضاف «قبل شراء الذهب يجب التأكد من أنك تحصل على المنتج المناسب لاحتياجاتك وللمعايير الصحيحة»، موضحا أنّ أفضل أنواع الذهب لشرائها بغرض الإدخار والاستثمار، هي التي تتبع الأسواق ومحال الصاغة في الأسعار وتلتزم بالمصنعية المعروفة: «لازم يكون مختوم في مصلحة الدمغ والموازين ومترخص ويوجد فاتورة، وده أهم شيء في السوق والشركات المنتجة، وكذلك الجنيهات الذهب».

معايير الذهب الأصلي

وأكد أنه يجب الانتباه إلى عدة معايير لمعرفة معدن الذهب النقي:

- لا يحتوي على إضافات، فلا ينجذب أبدًا للمغناطيس، فيجب الحذر ألا يحتوي على معادن أخرى.

- يجب فحص قطعة الذهب للتأكد من وجود الختم الأصلي.

- لا يتسبب الذهب في رائحة معدنية أو غير محببة في اليدين عند معاينته.

- الذهب لا يتعرض للصدأ ولا يتغير لونه، لأنه قادر على مقاومة الأكسدة بخلاف الحديد والنحاس.

- الذهب لا يحدث بينه وبين الأحماض أي تفاعل.

الذهب المزيف

- له رائحة مثل الحديد.

- ينجذب الذهب للمغناطيس.

- غير مدموغة بالختم الأصلي للذهب.

- يتفاعل مع الأوكسجين أو الأحماض.